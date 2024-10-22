Петросян и Горбачева выступят на казанском этапе серии Гран-при России

Соревнования в столице Татарстана пройдут с 1 по 4 ноября. Для Петросян это будет первый старт в нынешнем сезоне. Кроме нее и Горбачевой, в женском одиночном катании также выступят Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Киселева, Арина Кшецкая, Камилла Нелюбова, Мария Парамонова, Дарья Садкова, Людмила Фурсова и Вероника Яметова.