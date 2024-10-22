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Петросян и Горбачева выступят на казанском этапе серии Гран-при России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева примут участие во втором этапе серии Гран-при России, который пройдет в Казани, сообщается в официальном Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования в столице Татарстана пройдут с 1 по 4 ноября. Для Петросян это будет первый старт в нынешнем сезоне. Кроме нее и Горбачевой, в женском одиночном катании также выступят Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Киселева, Арина Кшецкая, Камилла Нелюбова, Мария Парамонова, Дарья Садкова, Людмила Фурсова и Вероника Яметова.

В мужском одиночном катании заявлены Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Артем Ковалев, Кирилл Кропылев, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Владимир Ощемков, Константин Сафонов, Григорий Федоров, Даниил Федосимов, Дмитрий Шелковников.

Состав соревнований спортивных пар: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.