Театральный режиссер Афончиков: «Загитовой нужно убрать блокировки. Не рекламирую себя, но могу взять просто говно с улицы и сделать из него актера»

Людей, предлагающих себя, будет миллион, но педагога, который не испортит Загитову еще больше, надо будет поискать. Главное, чтобы она сама хотела.
Еще раз скажу — Алине нужно убрать блокировки. Скорее всего, мама хайпила на ней, потому что пыталась реализовать свои неудовлетворенные амбиции за счет ребенка. Поэтому она ребенка засунула в это дело, где из него вынули все что угодно.
Сколько времени может уйти на обучение Алины? Сначала нужно будет пообщаться с ней, но, считаю, может уйти от недели до года. Но за год, уверен, можно и слона научить", — рассказал театральный режиссер, педагог по актерскому мастерству Игорь Афончиков.
Театральный режиссер Афончиков: «Загитова не умеет говорить, ее надо учить этому. Как только она открывает рот, начинается беда».