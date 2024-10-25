Театральный режиссер Афончиков: «Загитовой нужно убрать блокировки. Не рекламирую себя, но могу взять просто говно с улицы и сделать из него актера»

"Надо убрать все, что ей мешает, а это сложная работа, но она может получиться. Да и педагогов таких мало. Я не рекламирую себя, но могу взять просто говно с улицы и сделать из него актера. Если педагог Алины будет убирать блокировки, которые ей установили с трех лет, то ей он поможет.