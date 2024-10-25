Дина Хуснутдинова: «Очень фанатела по Алине Загитовой. Она мне нравилась по катанию»

— Очень фанатела по Алине Загитовой. Она мне нравилась по катанию — у нее тоже была программа «Кармен», которую Алина классно катала. По прыжкам стараюсь брать у каждого понемножку. Люблю всех, но моя фаворитка — Алина Загитова.