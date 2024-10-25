Медведева и Валиева вошли в шорт-лист премии «Блогема» в номинации «Спортивный блогер» по итогам народного голосования

По итогам народного голосования, которое проходило с 4 по 22 октября, в шорт-лист номинации «Спортивный блогер» вошли фигуристки Евгения Медведева и Камила Валиева, гимнаст Никита Нагорный, футбольный блогер Герман эль Классико и фитнес-тренер Владимир Олефиренко.