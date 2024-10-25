Алина Загитова: «Очень важно иметь такой круг на друзей, общение, которые действительно верят в тебя»

И, естественно, у меня был некий спад, очень сложный сезон. И вот к этому сезону я подошла… немногие знают, но я говорила в интервью о том, что я не хотела ехать на чемпионат мира, потому что я была плохо подготовлена. Не хотела опозорить свою страну, потому что я выступаю не только за себя, а еще и за Россию.
Тем не менее, мои тренеры, вся команда переубедили меня. Сказали, что все будет хорошо. В последний момент я сказала: хорошо, если вы в меня верите, я поеду. И так получилось, что я его выиграла. Представляете?
Очень важно иметь такой круг на друзей, общение, которые действительно верят в тебя«, — сказала олимпийская чемпионка в программе “Хорошоу” на СТС Kids.
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.