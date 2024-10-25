Алина Загитова: «Все мои медали хранятся у бабушки. Считаю, что это самый лучший сейф, она никого не пропустит мимо себя»

— На самом деле я не считала свои медали. Считаю, что это может повлиять на дальнейшее количество их. Поэтому не считала. Но их очень много.
— Ты где хранишь все свои медали?
— У бабушки. Я считаю, что это самый лучший сейф, она никого не пропустит мимо себя.
— А сколько у тебя было костюмов?
— Я даже не считала. Думаю, что за всю мою карьеру штук 50, может быть, даже больше.
— Есть самый любимый наряд?
— Пижама, ха-ха.
— Где твои костюмы сейчас?
— Они сейчас тоже у бабушки. Потому что, как мы уже выяснили, это мой некий сейф.
— Не планируешь костюмы продать в интернете?
— Слушай, я думаю, что они ценны мне очень. Поэтому продать я не смогу.
Каждый костюм у нас на один сезон, иногда они меняются, если тренеры видят, что они не подходят под программу. Все равно думаю, что не продам, — сказала олимпийская чемпионка в программе «Хорошоу» на СТС Kids.