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Алина Загитова: «Все мои медали хранятся у бабушки. Считаю, что это самый лучший сейф, она никого не пропустит мимо себя»

— Расскажи, сколько у тебя наград?

Источник: Sports

— На самом деле я не считала свои медали. Считаю, что это может повлиять на дальнейшее количество их. Поэтому не считала. Но их очень много.

— Ты где хранишь все свои медали?

— У бабушки. Я считаю, что это самый лучший сейф, она никого не пропустит мимо себя.

— А сколько у тебя было костюмов?

— Я даже не считала. Думаю, что за всю мою карьеру штук 50, может быть, даже больше.

— Есть самый любимый наряд?

— Пижама, ха-ха.

— Где твои костюмы сейчас?

— Они сейчас тоже у бабушки. Потому что, как мы уже выяснили, это мой некий сейф.

— Не планируешь костюмы продать в интернете?

— Слушай, я думаю, что они ценны мне очень. Поэтому продать я не смогу.

Каждый костюм у нас на один сезон, иногда они меняются, если тренеры видят, что они не подходят под программу. Все равно думаю, что не продам, — сказала олимпийская чемпионка в программе «Хорошоу» на СТС Kids.