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Алина Загитова: «В детстве восстанавливаешься быстрее, чем сейчас. Все-таки уже могу сказать свысока своего возраста, мне 22»

— Как у тебя получалось совмещать спорт и школу?

Источник: Sports

— Очень сложно. Но пыталась ничего не пропустить. Если смотреть на мое расписание, то я вставала в 6 утра. Сначала ехала на тренировку, до 8 тренировалась. С 8 до часу-двух у меня была школа. Потом я шла опять на тренировку, дополнительные занятия тоже были. И до 12 ночи — репетитор.

— Ты вообще знала слово «сон»?

— Дети быстрее восстанавливаются. Все-таки я уже могу сказать свысока своего возраста, мне 22. Быстрее восстанавливаешься в детстве, чем сейчас. Поэтому вы вообще можете не… Хотя сон — это важно. Это самое важное в нашей жизни. И еда.

Я спала ночью, как и все. Ко мне приходил репетитор, мы с ней занимались до 12, потом я быстро чистила зубки, мылась и переодевалась — и сразу же спать. И быстро отключалась, — сказала олимпийская чемпионка в программе «Хорошоу» на СТС Kids.