Алина Загитова: «В детстве восстанавливаешься быстрее, чем сейчас. Все-таки уже могу сказать свысока своего возраста, мне 22»

— Очень сложно. Но пыталась ничего не пропустить. Если смотреть на мое расписание, то я вставала в 6 утра. Сначала ехала на тренировку, до 8 тренировалась. С 8 до часу-двух у меня была школа. Потом я шла опять на тренировку, дополнительные занятия тоже были. И до 12 ночи — репетитор.