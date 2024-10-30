«Нас хотят превратить в Северную Корею. Я был там — как по сталинской Москве идешь». Огненное интервью Жулина

— Да нет, конечно! Слушайте, ну такая у нас сейчас жизнь: раньше читали «Советский спорт» и «Спорт-Экспресс», сейчас же все перешло в «цифру». Мои дочери, например, вообще не смотрят телевизор, они не знают, что это такое. Смотрят только YouTube, рилсы и все такое… Как говорит Артемий Лебедев, достаточно талантливый человек, — надо это просто принять. Раньше книги были, а сейчас можно упереживаться, что дети мало читают, но если бы в то время положили передо мной iPad и газету, я бы, скорее всего, выбрал планшет. Мир движется в направлении к «цифре», это просто нужно принять, и все. И не быть старпером.