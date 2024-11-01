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Гран-при Франции. Губанова, Пинзарроне, Гленн, Хигучи, Михара, Эверхардт, Ким Чхэ Ен выступят с короткими программами

Гран-при по фигурному катанию.

Источник: Sports

3-й этап.

Grand Prix de France.

Анже, Франция.

Женщины.

Короткая программа.

Начало — 16:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.

Первая разминка.

1. Клеменс Майинду (Франция).

2. Вакаба Хигучи (Япония).

3. Сара Эверхардт (США).

4. Леа Серна (Франция).

5. Рион Сумийоши (Япония).

6. Ливия Кайзер (Швейцария).

Вторая разминка.

7. Лорин Шильд (Франция).

8. Маи Михара (Япония).

9. Эмбер Гленн (США).

10. Нина Пинзарроне (Бельгия).

11. Анастасия Губанова (Грузия).

12. Ким Чхэ Ен (Южная Корея).

Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри.