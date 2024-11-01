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Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо, Рид и Амбрулевичюс, Несет и Маркелов выступят с ритм-танцами

Гран-при по фигурному катанию.

Источник: Sports

3-й этап.

Grand Prix de France.

Анже, Франция.

Танцы на льду.

Начало — 18:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.

Первая разминка.

1. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция).

2. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция).

3. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США).

4. Ева Пэйт — Логан Бай (США).

5. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).

Вторая разминка.

6. Лиа Несет — Артем Маркелов (США).

7. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада).

8. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

9. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

10. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри.