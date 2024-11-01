Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо, Рид и Амбрулевичюс, Несет и Маркелов выступят с ритм-танцами

3-й этап.
Grand Prix de France.
Анже, Франция.
Танцы на льду.
Начало — 18:00 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.
Первая разминка.
1. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция).
2. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция).
3. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США).
4. Ева Пэйт — Логан Бай (США).
5. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).
Вторая разминка.
6. Лиа Несет — Артем Маркелов (США).
7. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада).
8. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).
9. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
10. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри.