Алексей Ягудин: «Навка — прирожденная Кармен, она родилась Кармен. А Медведева в этой роли — как суп: сварен сегодня, но должен настояться»

То, что я вижу сейчас, я верю. Карменище? Нет. Сравнивать одиночницу и танцоршу… Они другие. Они всю жизнь играют определенные роли. У нас, одиночников, еще прыжки. Образы, кто бы что ни говорил, уходят на второй план, потому что нужно прыгать. Танцы на льду — это другое.