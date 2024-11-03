«Спасибо Лизе Туктамышевой». Лутфуллин подвёл итоги выступления на этапе Гран-при в Казани

Можно сказать второй раз подряд серебро с золотым отливом. Конкуренция помогает сосредоточиться на вращениях. И в Петербурге, и сейчас против меня были два великих соперника, но я понимаю что могу не только бороться, но и обыгрывать их. Главное помнить что есть вращения, говорю себе, на морально волевых Глеб, давай, надо! В этот раз хотя бы было получше в плане физики, закончил программу и до конца вдоль бортика хоть не катился еле-еле как в Петербурге, это уже успех. В следующий раз надеюсь все перенесется и на дорожку шагов«, — — передаёт слова Лутфуллина корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.