«Я всегда хотела дружить с Женей». Алина Загитова — о Медведевой, Губерниеве и Криде

31 августа у меня было финальное шоу, после этого мы начали готовить заявку на грант — последнюю можно было сделать 10 сентября. Ее готовят месяц, два, три. А у нас получилось так, что за 10 дней решили подать. Это была моя ошибка, я не проконтролировала все. Но я и не знала многого. Потому что это мой первый опыт. Да, я полностью принимаю эту ошибку. Безусловно, у нас будут спонсорские средства, и свои я вложу тоже. Я вкладываю не только свои силы, душу, время, нервы, но и финансы. Это большие деньги, огромные деньги, я это прекрасно понимаю".