Дикиджи — о победе на Гран-при России в Казани: «Думал, потеряю первое место. Очень тяжелые эмоции»

У меня нет соперников в хорошем смысле, все на льду мои друзья, я искренне рад за тех, кто катает, я не соперничаю с ними, катают ребята классно, у меня нет врагов, я всех очень люблю", — передает слова Дикиджи корреспондент Sport24 Константин Лесик.