Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дикиджи — о победе на Гран-при России в Казани: «Думал, потеряю первое место. Очень тяжелые эмоции»

Фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал свою победу на этапе серии Гран-при России в Казани.

Источник: Sport24

Дикиджи в сумме набрал 288,32 балла, опередив Глеба Лутфуллина и Матвея Ветлугина.

"Очень тяжелые эмоции, немножко, ну как немножко — переживал сильно, ноги тряслись, лутц тяжело было собирать, пока считали оценки Глебу. Слава богу, собрался, достойно, неплохо получилось откатать, под конец подустал, мягко говоря. Буду работать и накатывать.

На тренировках совершенно по-другому, у всех спортсменов, думаю, нет волнения, катать легче, раскрепощеннее. Здесь немножко зажимаюсь, в короткой получше уже, полегче было.

Смотрел ли прокат Глеба, не сбило ли? Всех смотрел, пока ждал, у меня трансляция была. Возможно, сбило. Морально это тяжело, понимаю, что нужно сделать, нельзя допускать ошибок, мне повезло из-за того, что двойной лутц прыгнул, думал, что потеряю первое место. Все хорошо, что хорошо кончается.

У меня нет соперников в хорошем смысле, все на льду мои друзья, я искренне рад за тех, кто катает, я не соперничаю с ними, катают ребята классно, у меня нет врагов, я всех очень люблю", — передает слова Дикиджи корреспондент Sport24 Константин Лесик.