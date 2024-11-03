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«Этот мальчик рожден стать большим чемпионом». Тарасова восхитилась победой Дикиджи в Казани

Прославленный советский и российский тренер Татьяна Тарасова поделилась комментарием после победы фигуриста Владислава Дикиджи на этапе Гран-при России в Казани (288,32 балла).

Источник: Sport24

«Дикиджи порадовал, удивил, восхитил. Почти все мальчики катались очень хорошо, но больше всех понравился Владислав. У него профессиональный тренер, он был одним из любимых моих одиночников. Очень рада их прекрасному союзу. Конечно, этот мальчик просто рожден для того, чтобы он стал большим чемпионом», — цитирует Тарасову ТАСС.

Тренером Дикиджи является Олег Татауров — бронзовый призер Универсиады в Саппоро. Также он представлял Россию на зимних Олимпийских играх-1994 в Норвегии, где занял 11-е место.