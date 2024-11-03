«Этот мальчик рожден стать большим чемпионом». Тарасова восхитилась победой Дикиджи в Казани

«Дикиджи порадовал, удивил, восхитил. Почти все мальчики катались очень хорошо, но больше всех понравился Владислав. У него профессиональный тренер, он был одним из любимых моих одиночников. Очень рада их прекрасному союзу. Конечно, этот мальчик просто рожден для того, чтобы он стал большим чемпионом», — цитирует Тарасову ТАСС.