В Красноярске грядёт противостояние Тутберидзе и Плющенко! Чего ждать от битвы их юниорок?

В прыжковом арсенале Принёвой тоже значатся четверные лутц и тулуп, а на подходе — четверной флип. В начале сентября она уже успела выступить на первенстве Москвы, но там её произвольная омрачилась падением с квад-лутца, поэтому она показала лишь третий результат при отсутствии основных соперниц. Зато теперь у неё должно быть больше мотивации безупречно откатать обе программы и доказать, что падение в Москве — досадное недоразумение. К тому же за два месяца она определённо проделала огромную работу, чтобы подойти к серии Гран-при в оптимальной форме.