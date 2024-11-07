Смена паспорта, отказ от борьбы или беременность. Что скрыто за словами Косторной о паузе?

«У нас есть определённые планы, в данную секунду трудно сказать, что будет дальше. Мы находимся на распутье двух дорог, скажем так, есть моменты, которые нужно проработать, прежде чем выходить на соревновательный лёд. Не хотелось бы выходить полуготовыми или неуверенными в себе. На соревнования нужно выходить так, чтобы при огромном желании прикопаться не было причин», — сказала Алёна на контрольных прокатах в микст-зоне. Дальше случились пневмония и фотографии из больницы под капельницей.