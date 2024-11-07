Тутберидзе по-прежнему опережает Плющенко в глазах судей. Прокаты лучших юниорок — доказательство

На 5-м месте после первого дня соревнований остановилась Алена Принева. В это межсезонье фигуристка ушла от Екатерины Моисеевой и начала тренироваться в Тим Тутберидзе. Пока ей сложно стабильно выступать, поэтому вылезают ошибки. Начала Алена с неплохого двойного акселя, а с тройного флипа упала. Каскад тройной лутц — тройной тулуп получился тяжеловато, спортсменка с силой зашла на второй прыжок. Дорожка шагов в финале программы также была с ошибками, поэтому только 2-й уровень. Несмотря на такую грубую ошибку, Принева получила аж 64,04 балла и осталась в сильнейшей разминке. Она даже обошла Полину Тихонову, у которой из ошибок только лишь недокрут.