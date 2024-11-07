Тутберидзе по-прежнему опережает Плющенко в глазах судей. Прокаты лучших юниорок — доказательство

В Красноярске скоро пройдет третий этап взрослой российской серии Гран-при. Но сначала на лед вышли юниоры. В женском одиночном катании собрались одни из самых ярких учениц двух популярных школ — Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Уже по результатам короткой программы понятно, кому отдают предпочтение судьи.
На 5-м месте после первого дня соревнований остановилась Алена Принева. В это межсезонье фигуристка ушла от Екатерины Моисеевой и начала тренироваться в Тим Тутберидзе. Пока ей сложно стабильно выступать, поэтому вылезают ошибки. Начала Алена с неплохого двойного акселя, а с тройного флипа упала. Каскад тройной лутц — тройной тулуп получился тяжеловато, спортсменка с силой зашла на второй прыжок. Дорожка шагов в финале программы также была с ошибками, поэтому только 2-й уровень. Несмотря на такую грубую ошибку, Принева получила аж 64,04 балла и осталась в сильнейшей разминке. Она даже обошла Полину Тихонову, у которой из ошибок только лишь недокрут.
Еще одна бывшая ученица Моисеевой теперь выступает за академию Евгения Плющенко. Милана Лебедева по результатам короткой программы занимает 3-е место. Все прыжки фигуристка смогла исполнить чисто: двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Она ошибалась только в дорожке шагов: путалась и вывалилась из твизла, из-за чего получила 2-й уровень сложности и очень скромные надбавки. Милана в начале сезона не могла похвастаться стабильностью, но в Красноярске показала достойный прокат. Судьи оценили выступление Лебедевой в 66,15 балла.
На промежуточном 2-м месте Елена Костылева, которая теперь также тренируется у Плющенко. Фигуристка пропустила ряд стартов из-за травмы, но сейчас вернулась и показала сильное выступление. Она решила не рисковать и выступить без элементов ультра-си: двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Для юниорки у Елены хорошее и качественное скольжение, что обеспечивает ей высокие уровни и лучшие компоненты. К сожалению, для лидерства этого не хватило. Прокат Костылевой заслужил только 71,74 балла.
Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу. С техническим контентом у ученицы Этери Тутберидзе не было проблем — двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Видно, что спортсменка за межсезонье повзрослела, из-за чего тяжело даются непрыжковые элементы. Теперь Алисе надо больше времени и сил на разгон, шаги стали менее уверенными, потерялась легкость. Больше всего это заметно в дорожке шагов, где одиночница делает много лишних движений, чтобы удержать ход. Несмотря на это, все на максимальный уровень сложности и с хорошими надбавками. Двоеглазова выигрывает с небольшим преимуществом — 72,70 балла.
По сути, Алиса обошла Елену только благодаря уровням на вращениях. У фигуристок минимальная разница в компонентах, хотя уровень скольжения и покрытия льда совершенно разные. Все решится в произвольной программе, обе фигуристки владеют четверными прыжками, но сложно предсказать, кто окажется стабильнее.
Юниорский Гран-при России. Красноярск. 4-й этап
Девушки. Короткая программа
- Алиса Двоеглазова — 72,70
- Елена Костылева — 71,74
- Милана Лебедева — 66,15
- Мария Котова — 65,32
- Алена Принева — 64,04.