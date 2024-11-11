Старты на антибиотиках: что происходит с талантливой фигуристкой Плющенко

Но сейчас очевидно, что скомканные подготовка и начало сезона немного отодвигают ее от задачи-максимум. А потеря коронного тройного акселя, о которой Софья рассказала по ходу соревнований, сильно понижает базовую стоимость ее программ. Они по-прежнему достаточно дорогие, и, учитывая, что общее количество ультра-си в женской одиночке после Олимпиады в Пекине значительно сократилось, это не кажется критичным. Однако в сравнении с катающими чисто девушками без четверных прыжков и тройного акселя Софья в текущей форме, безусловно, проигрывает. К примеру, на контрасте с Анной Фроловой арбитры уже не могут ставить Софье привычные высокие компоненты — потому что иначе как оценивать Анну?