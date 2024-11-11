Старты на антибиотиках: что происходит с талантливой фигуристкой Плющенко

РИА Новости Спорт рассказывает о проблемах ученицы Евгения Плющенко, которую ни в коем случае нельзя потерять как спортсменку.
Не вставала, чтобы откашляться
Муравьева уже несколько сезонов значится одной из самых стабильных и перспективных российских фигуристок. Она планомерно развивалась и прогрессировала от юниорского уровня до взрослых чемпионатов России и после отстранения нашей сборной стала основной конкуренткой действующей чемпионки России Аделии Петросян.
Складывалось ощущение, что с каждым годом она все ближе подбирается к золоту. Сперва пятое место на чемпионате страны, потом третье. В прошлом году — уже серебро, хотя тот сезон у нее был омрачен различными трудностями. По логике вещей третий год бана должен был стать для нее победным.
Но начало сезона у Софьи пока складывается не лучшим образом. Сначала она снялась с первого этапа Гран-при в Магнитогорске по причине небольшой, как сообщила фигуристка в соцсетях, травмы, а затем упустила место на пьедестале на этапе в Красноярске. После цельной и чистой короткой программы последовала произвольная с двумя ошибками, которые отодвинули ее на четвертую позицию.
После первого соревновательного дня Софья сообщила, что выступает с болезнью и лечится антибиотиками. Прокат произвольной программы она заканчивала на коленях — потребовалось несколько секунд отдышаться, а в кисс-энд-край — чтобы откашляться. Так что вполне вероятно, что в хорошей физической форме Софья предстанет совершенно другой.
При этом даже с учетом всех негативных обстоятельств Муравьева по-прежнему остается одной из самых компонентных и артистичных фигуристок сборной России. У нее великолепное скольжение, а программы этого сезона на мотив «Лебединого озера» раскрываются от старта к старту. Они отчаянно жаждут чистого исполнения, но даже на текущей стадии видно, насколько это любопытная задумка.
Но сейчас очевидно, что скомканные подготовка и начало сезона немного отодвигают ее от задачи-максимум. А потеря коронного тройного акселя, о которой Софья рассказала по ходу соревнований, сильно понижает базовую стоимость ее программ. Они по-прежнему достаточно дорогие, и, учитывая, что общее количество ультра-си в женской одиночке после Олимпиады в Пекине значительно сократилось, это не кажется критичным. Однако в сравнении с катающими чисто девушками без четверных прыжков и тройного акселя Софья в текущей форме, безусловно, проигрывает. К примеру, на контрасте с Анной Фроловой арбитры уже не могут ставить Софье привычные высокие компоненты — потому что иначе как оценивать Анну?
Призеры одиночного женского катания третьего этапа в Красноярске серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025. Слева направо: Алина Горбачева — второе место, Анна Фролова — первое место, Софья Акатьева — третье место
Плющенко надо найти подход
Кроме того, проблемой становится и то, что в боевую форму возвращаются другие претендентки на пьедестал. В Красноярске смогла приземлить (пусть и с ошибкой) четверной сальхов Алина Горбачева. Если бы она не потеряла каскад в короткой программе, места на пьедестале могли бы распределиться иначе. Начинает оправляться от серии стрессовых переломов чемпионка России Софья Акатьева. Невооруженным глазом видно, что она еще очень далека от оптимальной формы, однако судьи все еще готовы щедро оценивать ее качественное катание, а восстановление четверного тулупа (в Красноярске попытка закончилась бабочкой) добавит ей уверенности в собственных силах и уже точно возведет в ранг потенциальных медалисток на главных стартах сезона.
Все это серьезно снижает шансы Муравьевой на победный год. Так что остается лишь пожелать Софье как можно скорее преодолеть все трудности и пройти период морального и физического взросления с гордо поднятой головой. А тренерскому штабу Плющенко — найти подход к своей лучшей на текущий момент ученице в изменившихся обстоятельствах. Потерять настолько классную фигуристку мы не имеем права.
Автор: Влад Жуков