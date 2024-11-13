Фигурка возвращается в Москву: суперзвезда Тутберидзе идет за рекордами, участники Олимпиады устроят репетицию ЧР

Большая российская фигурка возвращается в столицу — на ближайших выходных отечественная серия Гран-при приземлится в Москве. Соревнования пройдут на малой арене ЦСКА.
Гран-при по фигурному катанию в Москве: участники
Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Михаил Терновский, Григорий Федоров.
Женщины: Яна Битюшкова, Ксения Гущина, Виктория Дорошевская, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Мария Механич, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова.
Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Прокопец/Александр Васькович, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Ольга Федорова/Павел Драко, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Александра Шинкаренко/Михаил Антонов, Вероника Шульпина/Глеб Солович.
Гран-при по фигурному катанию в Москве: кто победит
На этапе в Казани Аделия Петросян подтвердила, что она с отрывом лучшая в стране прямо сейчас: уверенные триксели в оба дня, четверной тулуп в произвольной. Да, тогда были и ошибки, но сегодня соперничать с ученицей Тутберидзе может только она сама. У мужчин по традиции все наоборот: фаворитами в споре за победу считаются чемпионы России разных лет Евгений Семененко и Марк Кондратюк, но лишить их места на пьедестале может, в принципе, каждый второй из заявки. Так что ждем пачку квадов и предвкушаем невероятную борьбу за медали.
В танцах на бумаге вроде все очевидно — есть Александра Степанова и Иван Букин, есть все остальные. Но две недели назад судьи к многократным призерам чемпионата Европы были крайне строги и подтянули к ним Ирину Хавронину/Девида Нарижного. Еще и на этапе в Красноярске рекорд сезона установили Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. В общем, танцы с каждым днем становятся все интереснее и интереснее, просто небывалая интрига. Очередь выстраивается заново.
Гран-при по фигурному катанию в Москве: расписание, где смотреть
Фигуристы выступят в субботу и воскресенье. Турнир в полном объеме покажет сайт Первого канала и приложение для Smart TV.