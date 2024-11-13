Фигурка возвращается в Москву: суперзвезда Тутберидзе идет за рекордами, участники Олимпиады устроят репетицию ЧР

На этапе в Казани Аделия Петросян подтвердила, что она с отрывом лучшая в стране прямо сейчас: уверенные триксели в оба дня, четверной тулуп в произвольной. Да, тогда были и ошибки, но сегодня соперничать с ученицей Тутберидзе может только она сама. У мужчин по традиции все наоборот: фаворитами в споре за победу считаются чемпионы России разных лет Евгений Семененко и Марк Кондратюк, но лишить их места на пьедестале может, в принципе, каждый второй из заявки. Так что ждем пачку квадов и предвкушаем невероятную борьбу за медали.