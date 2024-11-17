Тарасова назвала россиянку лидером мирового фигурного катания

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.