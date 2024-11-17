Экс-россияне опять на пьедестале под чужим флагом, а в одиночках доминируют японцы. Чем завершился этап «Гран-при Финляндии»

«Для меня все прошло не очень хорошо, но я буду упорно работать и совершенствоваться, чтобы в следующий раз выступить лучше. Моя цель на сезон — выигрывать все турниры, в которых я участвую. Национальные и все остальные соревнования. Я очень не хочу, чтобы ошибки в произвольной повторялись», — сказал японец.