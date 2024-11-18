Идиллия Аделии: чем удивил московский этап Гран-при по фигурному катанию

В Москве завершился четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию. Хватило и откровенных слов в интервью, и неожиданных результатов. В первую очередь речь про мужское одиночное катание, где в этом году — высочайшая конкуренция. В этот раз в борьбу за топ-3 вмешался Григорий Федоров, который всего на полбалла уступил победу Евгению Семененко. Подробнее о прошедшем в столице соревновании — в материале «Известий».
«Одно место» в огне
У женщин конкуренции не вышло — две ученицы Этери Тутберидзе легко забрали первое и второе места. Аделия Петросян сделала тройной аксель в короткой программе и один четверной тулуп в произвольной (с другого упала). Но запаса по сложности ей хватило, чтобы с заделом в 26,5 балла выиграть турнир. Второй стала Дарья Садкова, третье место несколько сенсационно у Ксении Гущиной, которая побила личный рекорд, но когда ее спросили о дальнейших целях, отделалась общими фразами о чистых прокатах и улучшении.
Зато Аделия Петросян, победительница этапа и семи последних крупных турниров, за исключением чемпионата по прыжкам, после очередной безоговорочной победы в ответ на вопросы журналиста «Известий» была необычно откровенна.
— Я соскучилась по конкуренции, хочется, чтобы «одно место» было в огне, — заявила она. — Интересно, когда сделал ошибку — и ты в пролете. А сейчас… Может, из-за этого у меня бывает, проскочит слабинка. Чистые прокаты идут от конкуренции, она мотивирует. Я не думаю, могу ли пробить 270 баллов, 280. Может, задумаюсь, когда вернемся на международную арену. Все-таки там будут оценивать по-другому, я это осознаю и готова к этому.
Также Петросян призналась, что не очень рассчитывает на Олимпиаду, которая стартует через год и два месяца. Если бы фигуристам сейчас начали раздавать нейтральный статус, Аделия почти стопроцентно закрыла бы единственную российскую квоту и с большой вероятностью Милан-2026 бы выиграла.
— Есть ли предвкушение Олимпиады, что допустят? Конечно, надежда всегда имеется, но мне кажется, придется корячиться подольше. Ну, значит, такая судьба, может, это и к лучшему. Кто знает, что там в будущем, — призналась Петросян, а еще сказала, что ее фото на аккредитациях и афишах — «ужас».
Хореограф штаба Тутберидзе (которая на турнире не появилась) Даниил Глейхенгауз прокомментировал слова Петросян.
— Мы только можем приветствовать, что она хочет корячиться подольше — в смысле более длительной карьеры. Нет тренера, который хотел бы, чтобы карьера фигуриста прервалась рано. Но мы готовимся к ближайшим стартам, у нас не сидит в голове постоянно, что Олимпиада. Фигурное катание раньше вообще только во время Олимпиады смотрели. Потом произошел этот бум, и люди стали следить за каждым турниром, за каждым вздохом. Возможно, сейчас, когда нет Олимпиады и других крупных стартов, интереса такого нет. Но всё циклично. Поэтому, думаю, впереди будет период максимального подъема популярности нашего вида спорта, — выразил надежду Глейхенгауз.
0,56 балла в борьбе за золото
В битве за победу у мужчин самым крутым оказался пивной сюжет. Григорий Федоров эмоционально отреагировал на свой результат — он набрал больше 300 баллов в сумме и прямо в зоне kiss-and-cry, где спортсмены ожидают оценки, крикнул в камеру: «Я пошел пиво открывать!» В субботу, получив высокие результаты в короткой программе, Федоров заявил в эфире, что «можно пойти покурить».
Сказано — сделано. Корреспондент «Известий» быстро сбегал на второй этаж и купил банку (правда, продается на арене только безалкогольное). И презентовал столь желанный после работы напиток. Как сказал сам Григорий, фраза была частью спора с напарником по группе Михаилом Тихоновым.
И хотя в Telegram-канале Первого канала тренер Федорова Светлана Соколовская заявила, что «он — первый» (указывая на своего подопечного), а ученик ответил, что «решают судьи, а не мы» — сложно сказать, что молодой фигурист ЦСКА заслужил золото. Всё же недостаток артистизма и паузы в программе «на отдохнуть» слишком бросаются в глаза, а субъективную оценку за компоненты судьи поставили очень щедрую.
Но что сделал Федоров — это оказал давление на напарника по группе Марка Кондратюка, который выходил сразу за ним. Серия из успешных прокатов лидера команды Соколовской завершена — он третий. А выиграл чемпион России Евгений Семененко.
В общем, у мужчин конкуренция цветет и пахнет. В отличие от танцев, где самое интересное остается на чемпионат России, но в Москве ветераны Степанова/Букин снова ожидаемо переиграли молодых Хавронину/Нарижного. Танцы, к сожалению, проходили при поредевших трибунах, пока оставшиеся болельщики в коридорах охотились за автографами одиночников.
Гран-при России, 4-й этап (Москва)
Женщины
- Аделия Петросян — 251,57
- Дарья Садкова — 224,93
- Ксения Гущина — 212,79
Мужчины
- Евгений Семененко — 301,60
- Григорий Федоров — 301,04
- Марк Кондратюк — 289,11
Танцы
- Александра Степанова/Иван Букин — 213,90
- Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 206,10
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 189,39
Автор: Дмитрий Кузнецов