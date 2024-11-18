Идиллия Аделии: чем удивил московский этап Гран-при по фигурному катанию

— Мы только можем приветствовать, что она хочет корячиться подольше — в смысле более длительной карьеры. Нет тренера, который хотел бы, чтобы карьера фигуриста прервалась рано. Но мы готовимся к ближайшим стартам, у нас не сидит в голове постоянно, что Олимпиада. Фигурное катание раньше вообще только во время Олимпиады смотрели. Потом произошел этот бум, и люди стали следить за каждым турниром, за каждым вздохом. Возможно, сейчас, когда нет Олимпиады и других крупных стартов, интереса такого нет. Но всё циклично. Поэтому, думаю, впереди будет период максимального подъема популярности нашего вида спорта, — выразил надежду Глейхенгауз.