Горбачева заболела перед этапом Гран-при в Петербурге

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Фигуристка Алина Горбачева сообщила в соцсетях, что болеет уже в течение недели в преддверии старта пятого этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Этап в Санкт-Петербурге пройдет
«Я болела всю прошлую неделю, еще не выздоровела до конца, но очень хочу в Питер, поэтому вышла в супертеплом луке, хоть немного раскататься», — написала в своем Telegram-канале Горбачева, которая днем ранее провела тренировку в куртке.
Ранее Горбачева пропустила второй этап Гран-при в Казани из-за повреждения голеностопа. Она выступила на третьем этапе в Красноярске и заняла второе место в соревнованиях одиночниц.