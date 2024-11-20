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Горбачева заболела перед этапом Гран-при в Петербурге

Фигуристка Алина Горбачева заболела перед этапом Гран-при в Петербурге.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Фигуристка Алина Горбачева сообщила в соцсетях, что болеет уже в течение недели в преддверии старта пятого этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Этап в Санкт-Петербурге пройдет 23—24 ноября в СК «Юбилейный».

«Я болела всю прошлую неделю, еще не выздоровела до конца, но очень хочу в Питер, поэтому вышла в супертеплом луке, хоть немного раскататься», — написала в своем Telegram-канале Горбачева, которая днем ранее провела тренировку в куртке.

Ранее Горбачева пропустила второй этап Гран-при в Казани из-за повреждения голеностопа. Она выступила на третьем этапе в Красноярске и заняла второе место в соревнованиях одиночниц.