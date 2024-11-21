14-летняя дочь Слуцкой взяла уже две медали Гран-при. Она хочет обойти маму по титулам

Варя: Мы с мамой проводим очень много свободного времени. Но не скажу, что каждый день разговариваем про фигурное катание. Мы больше как подружки, можем о чем-то поговорить, посплетничать, посоветоваться. Если мне нужен совет про фигурное катание — я могу спросить у мамы.