14-летняя дочь Слуцкой взяла уже две медали Гран-при. Она хочет обойти маму по титулам

14-летняя Варвара Слуцкая выступает в паре с 17-летним Глебом Гончаровым только первый сезон, но ребята уже взяли свою вторую медаль юниорского Гран-при в танцах на льду — после бронзы в Красноярске последовало серебро в Санкт-Петербурге. Варя — дочь легендарной одиночницы Ирины Слуцкий, Глеб — младший брат Егора Гончарова — чемпиона России среди юниоров (выступает в паре с Анной Щербаковой).
— Варя, насколько твоя мама Ирина Слуцкая повлияла на решение заниматься фигурным катанием? — спросили журналисты у юной фигуристки после попадания на подуим в Петербурге.
Варя: Вообще ни насколько, помню, в детстве я надевала мамины костюмы, бегала по дому и кричала: «Хочу быть, как мама!» В итоге она меня отправила на фигурное катание со словами: «Если тебе что-то не нравится, обязательно говори». А мне понравилось!
— Мама смотрит твои выступления?
Варя: Нет, она обычно не смотрит мои выступления. Она работает, а потом пересматривает после соревнований, вчера написала мне: «О, ты уже откатала?». Так и живем.
— Глеб, ты пошел в фигурное катание за старшим братом? А младший не занимается?
Глеб: Третий брат наверстывает наше отсутствие в школе и занимается плаванием. В фигурное катание Егор пошел по рекомендации врача, я — за ним, чтобы ему проще было.
После этого фигуристы ответили на несколько вопросов корреспондента Sport24 Константина Лесика.
— Как вы перешли из одиночного катания в танцы? — спрашиваю ребят.
Варя: Мне нравилось заниматься в одиночке, но до определенного момента. Потом у меня перестали получаться прыжки… Поняла, что надо завязывать. Думала, что надо либо бросить, либо пойти в танцы.
Пошла в танцы с удовольствием. Для меня это было облегчением — не надо больше прыгать. А потом поняла, что танцы не намного легче, но здесь мне все равно нравится больше.
Глеб: Мне с детства нравится фигурного катание. Оно доставляет большое количество эмоций. У нас со старшим братом Егором было очень много подкаток в детстве, приходил, мне очень нравилось. Не помню, чтобы я хоть раз подумал: «Не хочу идти на лед».
Изначально мы катались в Одинцово. Потом Егор перешел в Сокольники в танцы, и мне предложили сделать то же самое. Я не особо долго думал.
— В чем сложность танцев на льду?
Варя: Сложно добиться хорошей техники, научить себя контролировать свои же ноги.
Глеб: Требования больше, чем у одиночников — в дорожке шагов, на вращениях. Проехать прокат одному и проехать прокат в паре — это разные вещи. Один я могу даже не запыхаться, а в паре — это прям тяжело.
— Варя, пересматривала выступления мамы?
Варя: Мне нравятся многие мамины программы. Например, обе олимпийские произвольные. Но я их обычно не пересматриваю, стараюсь больше следить за танцорами.
— Хотела бы достичь таких же высот в спорте?
Варя: Конечно. В каком-то моменте хочется даже перегнать маму по количеству рекордов.
Глеб: Это будет непросто.
— Чтобы перегнать, нужно олимпийское золото. Только его не хватает в коллекции мамы.
Варя: Да! Ждем, когда нас допустят до международных турниров, и мы там покажем себя.
— Много времени проводишь с мамой?
Варя: Мы с мамой проводим очень много свободного времени. Но не скажу, что каждый день разговариваем про фигурное катание. Мы больше как подружки, можем о чем-то поговорить, посплетничать, посоветоваться. Если мне нужен совет про фигурное катание — я могу спросить у мамы.
— Был совет, который сильно помог тебе?
Варя: Да. У меня был сложный момент, когда у меня не шло на выступлениях — падала, срывала элементы. И она мне сказала: «Варя, успокойся, ты все умеешь». Мама взяла меня в свои шоу, я там покаталась, и мои трудности прошли.
— Есть ли у вас кумиры в танцах на льду?
Глеб: У меня есть две любимые пары. Тесса Вертью и Скотт Моир — прекрасное взаимодействие между партнерами, а также Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. У французов божественное катание, я к нему стремлюсь.
Варя: Мне тоже нравится Сизерон. А если смотреть на российские дуэты, то выделю Александру Степанову и Ивана Букина, а также Ирину Хавронину и Девида Нарижного. Они все мягкие, нежные, харизматичные. Хорошие взаимодействия в паре.
Глеб: Анна Щербакова и Егор Гончаров — тоже неплохие ребята!
Константин Лесик