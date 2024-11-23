Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Страница из “Камасутры”. Фигуристы пошутили над фанатским плакатом в Петербурге

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко оценили творчество фанатов, передает корреспондент Sport24 Константин Лесик.

Источник: Sport24

Болельщики поддержали спортсменов необычным плакатом с их изображением на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге.

— Как вам плакат болельщиков?

Женя: Очень нравится. Это из «Дюны». Считаю, лучше, чем сняли (фильм).

Катя: Это какая страница из одной известной книги?

Женя: Камасутры.

Стоит отметить, что Миронова и Устенко пошутили насчет плаката в смешанной зоне в беседе с журналистами, но Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга вырезала этот момент из официального видео, которые публикуются из микста.