«Страница из “Камасутры”. Фигуристы пошутили над фанатским плакатом в Петербурге

Болельщики поддержали спортсменов необычным плакатом с их изображением на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге.
— Как вам плакат болельщиков?
Женя: Очень нравится. Это из «Дюны». Считаю, лучше, чем сняли (фильм).
Катя: Это какая страница из одной известной книги?
Женя: Камасутры.
Стоит отметить, что Миронова и Устенко пошутили насчет плаката в смешанной зоне в беседе с журналистами, но Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга вырезала этот момент из официального видео, которые публикуются из микста.