Евгений Плющенко и Алексей Ягудин выложили совместную фотографию

На этапе в Санкт-Петербурге победу в короткой программе одержали Владислав Дикиджи (102,22 балла), Софья Акатьева (75,54), а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выигравшие парные соревнования (82,71). В ритм-танце сильнее всех оказались Василиса Кагановская и Максим Некрасов (82,28).