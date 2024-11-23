Евгений Плющенко и Алексей Ягудин выложили совместную фотографию

Ягудин комментировал соревнования, а Плющенко выводил спортсменов своей академии — Софью Акатьеву, Макара Игнатова и других.
В качестве сопровождения к публикации спортсмены приложили песню Михаила Боярского «Всё пройдёт».
На этапе в Санкт-Петербурге победу в короткой программе одержали Владислав Дикиджи (102,22 балла), Софья Акатьева (75,54), а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выигравшие парные соревнования (82,71). В ритм-танце сильнее всех оказались Василиса Кагановская и Максим Некрасов (82,28).