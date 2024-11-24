Кубок Варшавы. Самойлов, Франджипани, Шмуратко, Экономидес, Наумов представят произвольные программы

Кубок Варшавы.
Варшава, Польша.
Мужчины.
Произвольная программа.
Начало — 14:00 по московскому времени.
Вторая разминка.
6. Вальтер Виртанен (Финляндия).
7. Лукаш Вацлавик (Словакия).
8. Маттео Нальбоне (Италия).
9. Кирилл Марсак (Украина).
10. Маурицио Цандрон (Австрия).
Третья разминка.
11. Корнел Витковский (Польша).
12. Максим Наумов (США).
13. Люк Экономидес (Франция).
14. Иван Шмуратко (Украина).
15. Габриэле Франджипани (Италия).
16. Владимир Самойлов (Польша).
После короткой программы.
1. Владимир Самойлов (Польша) — 84,94.
2. Габриэле Франджипани (Италия) — 78,47.
3. Иван Шмуратко (Украина) — 78,28.
4. Люк Экономидес (Франция) — 76,03.
5. Максим Наумов (США) — 75,77.
6. Корнел Витковский (Польша) — 70,80.
7. Маурицио Цандрон (Австрия) — 65,88.
8. Кирилл Марсак (Украина) — 64,72.
9. Маттео Нальбоне (Италия) — 64,20.
10. Лукаш Вацлавик (Словакия) — 63,31.
11. Вальтер Виртанен (Финляндия) — 62,37.