«Сделала маникюр — и помогло»: Горбачева обыграла всех в Петербурге

Победительницей этапа Гран-при России «Невский лед» стала Алина Горбачева, сумевшая подняться на верхнюю строчку итогового протокола после второго места в короткой программе. Две Софьи — Акатьева и Муравьева — оказались вне тройки.
Неожиданно для многих, да и для самой себя бронзовым призером стала москвичка Софья Важнова, тренирующаяся у Светланы Соколовской. На этапе в Казани она была четвертой. «Там шансы попасть в призеры были выше, — сказала после завершения соревнований фигуристка. — В Казани были три сильные девочки, а здесь четыре! Задачи непременно попасть в тройку призеров в Санкт-Петербурге не ставила, хотела просто откатать обе программы чисто». И это Софье удалось.
Поддержать одноклубницу по ЦСКА приехал в «Юбилейный» Марк Кондратюк. Пообщаться с ним перед выходом на лед у Софьи не получилось. Она даже удивилась, когда увидела Марка на трибуне. «Приятно ощущать такую поддержку, — призналась Важнова. — Вообще, вся группа за меня болеет». Остается дождаться, когда на соревнования фигуристов придет Игорь Акинфеев. Тогда уж точно Софья бросит перчатку лидерам.
После короткой программы Софья Муравьева рассказывала, что просто не знает, как настраиваться на старт. Волнуешься — ошибаешься, выходишь спокойная, как танк — тоже избежать ошибок не удается. Опытный боец и пока еще начинающий тренер Евгений Плющенко напутствовал свою ученицу традиционным боевым жестом. Только белый лебедь, как и черный днем ранее не смог избежать падений, а Муравьева не смогла сдержать слез.
Идея показать героиню «Лебединого озера» в двух программах такими разными прекрасная. И сами программы хороши, что бы там ни говорил у себя в Америке главный «знаток» российского фигурного катания и российского балета Дэйв Лиз. Только образы играют, когда удается избежать ошибок. Муравьева даже не рисковала с тройным акселем, который удавался ей в прошлом сезоне, но пока она еще очень далека от оптимальной формы. Нервничает — и ошибается еще больше.
А вот Вероника Яметова, которая пока не рискует включать в соревновательные программы элементы ультра-си, с остальными справляется уверенно.
«В родном Екатеринбурге на тренировках приходится достаточно сложно, — призналась Вероника после завершения проката. — В группе еще только юниорки. Как-то справляюсь, мотивируя себя на работу. Не только над прыжками работаю, много внимания уделяю хореографии».
Как призналась уральская фигуристка, приглашений от ведущих тренеров из Москвы и Санкт-Петербурга ей не поступало. Звали, правда, в парное катание, но к такому повороту карьеры Вероника не готова. Да и уезжать из Екатеринбурга не рвется. Там у нее семья, которая живет в большом доме в пригороде вместе с домашними любимцами.
Девять классов Вероника окончила на «отлично» и поступила на дистанционное обучение в колледж в Перми. Там кроме специальности тренера получает еще квалификацию учителя начальных классов. Просто другого варианта спортивного образования не было. Кстати, в этом колледже дистанционно учится и тренирующаяся в Санкт-Петербурге Анна Фролова.
На «Невском льду» первой элемент ультра-си из фигуристок продемонстрировала Алина Горбачева. Она начала программу с безупречного четверного сальхова, а затем и чисто исполнила остальные элементы, включая непрыжковые. Свой результат на красноярском этапе ученица Софьи Федченко улучшила на 24 балла. Да и вообще, больше чем 234,58 набирала в нынешнем сезоне лишь Аделия Петросян.
«Готовила четверной к этому старту, — сказала Алина. — Хотя после Красноярска приболела и только в понедельник начала тренироваться по полной программе. Помогло то, что по приезде в Санкт-Петербург удалось переключиться. Погуляла по городу, сходила на массаж, сделала маникюр — и это помогло».
На раскатке, начинавшейся в семь утра, у Горбачевой не все получалось. Не только с четверным были проблемы, но и с другими прыжками. Как призналась Алина, она просто не привыкла так рано выходить на лед.
К чемпионату России победительница питерского этапа планирует усложнить контент. «Конкретные планы подготовки есть у тренеров, — сообщила Горбачева. — Буду беспрекословно им следовать, хотя с этим у меня случаются проблемы. К рекордным баллам в сезоне отношусь спокойно. Как и к оценкам конкурентов. Оценки — это вообще дело судей».
На четверной прыжок зашла и лидировавшая после короткой программы Софья Акатьева. Хотя отрыв в четыре с лишним балла от ближайших конкуренток после первого дня соревнований не требовал обязательно идти ва-банк. Только какая же ученица Этери Тутберидзе без элемента ультра-си! Как призналась Акатьева, ей очень нравится выступать в «Юбилейном». Эта арена знакома ей с детства. Не раз выступала здесь и на соревнованиях, и с шоу Тутберидзе.
«Выступать последней для меня не проблема, — уверяла Софья после короткой программы. — Если ты готов, порядковый номер выхода на соревнования не имеет значения. К тому же много раз выступала последней на различных соревнованиях и не обращаю на это внимания».
Только в этот раз у Акатьевой не получилось. Падение с четверного прыжка, «бабочка» на тройном лутце, степ-аут на двойном акселе — и лишь пятое место как в произвольной программе, так и по сумме двух. Сдержать слез Софья не сумела. Не железные они, наши девчонки, даже если исполняют на тренировках четверные прыжки.
Для пропустившей прошлый сезон ученицы Тутберидзе этот старт был лишь вторым после возвращения. Остается надеяться, что на следующих в зоне слез и поцелуев акцент можно будет сделать на второе слово.
Борис Ходоровский