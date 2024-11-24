«Сделала маникюр — и помогло»: Горбачева обыграла всех в Петербурге

Идея показать героиню «Лебединого озера» в двух программах такими разными прекрасная. И сами программы хороши, что бы там ни говорил у себя в Америке главный «знаток» российского фигурного катания и российского балета Дэйв Лиз. Только образы играют, когда удается избежать ошибок. Муравьева даже не рисковала с тройным акселем, который удавался ей в прошлом сезоне, но пока она еще очень далека от оптимальной формы. Нервничает — и ошибается еще больше.