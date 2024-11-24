Что творит этот фигурист из Питера! Легко сделал сумасшедшие 300 баллов, и это еще не максимум

Победителем этапа Гран-при в Санкт-Петербурге стал Владислав Дикиджи. Он чисто и без неточностей исполнил четверной лутц, четверной флип, каскады четверной сальхов — тройной тулуп и четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Также одиночник решил всех удивить и показал комбинацию тройной лутц — тройной аксель. В финале программы, когда все элементы ультра-си были выполнены, Владислав немного расслабился, из-за чего вылезли глупые ошибки: двойной флип, а также запнулся на дорожке шагов. От такого он и сам посмеялся, но качественно завершил выступление. Дикиджи смог получить невероятные оценки даже со штрафом за время — 200,25 балла за прокат и 302,47 в сумме.