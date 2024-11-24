Что творит этот фигурист из Питера! Легко сделал сумасшедшие 300 баллов, и это еще не максимум

В Санкт-Петербурге подходит к концу российская серия Гран-при по фигурному катанию. Уже пятый этап подряд мужское одиночное удивляет: все спортсмены готовы к борьбе, рискуют и пытаются показать свой максимум. Заключительный турнир серии не стал исключением.
Макар Игнатов постарался реабилитироваться после короткой программы. У борта, помимо Евгения Плющенко, его сопровождала жена — фигуристка Александра Игнатова (Трусова). К сожалению, произвольная получилась с большим количеством неточностей. Фигурист справился с каскадом четверной тулуп — тройной тулуп и четверным сальховом (в недокрут).
Остальные элементы ультра-си получились не так удачно: четверной риттбергер приземлил в тройку и подставил вторую ногу, на четверном тулупе еле выехал, сильно наклонил корпус и получился степ-аут, скрутил только полтора оборота на акселе и прицепил дупель. Макар боролся за каждый прыжок, не падал, но все равно потерял значительное количество баллов. В том числе пострадали уровни на вращениях и дорожке. За прокат Игнатов набрал 158,52 балла и 241,01 в сумме. Это только 7-е место.
Петру Гуменнику также не удалось показать максимум в произвольной программе. Спортсмен исполнил четверной лутц, четверной флип, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, но все с недокрутами. Первая серьезная ошибка случилась на четверном риттбергере: Петр недокрутил прыжок и упал с него. Во второй половине программы фигурист не справился с четверным сальховом, что закончилось очень болезненным падением. Он ударился головой, но сразу же поднялся и зашел на комбинацию тройной аксель — двойной аксель. За прокат Гуменник получил 169,25 балла и 254,69 в сумме. В итоге он смог подняться только на 6-е место.
С бронзой этапа остался Глеб Лутфуллин. С самого начала проката было заметно, что одиночнику тяжело дается произвольная — сделал двойной риттбергер вместо четверного. С остальными элементами ультра-си таких серьезных проблем не было: каскад четверной тулуп — двойной тулуп, сольный четверной сальхов и секвенция четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель во второй половине программы. Под конец проката Глеб сильно устал, поэтому тройной лутц приземлил в остановку и коснулся льда рукой. Он еле докатал дорожку и вращения, без сил уходил со льда. Прокат Лутфуллина оценили в 173,73 балла, а по сумме он набрал 267,14.
Несмотря на все сложности, Дмитрий Алиев смог показать качественный прокат, который принес ему серебро заключительного этапа. Фигурист начал прокат с четверного лутца и четверного сальхова. Оба этих прыжка он исполнил с недокрутом, из-за чего потерял в базе и надбавках. Хорошо был исполнен каскад четверной тулуп — двойной тулуп, а сольный тройной аксель закончился касанием рукой на приземлении. После такого контента Дмитрию было сложно показать максимум в дорожке шагов, поэтому получил третий уровень сложности. За прокат Алиев получил 179,77 балла и 272,68 в сумме.
Победителем этапа Гран-при в Санкт-Петербурге стал Владислав Дикиджи. Он чисто и без неточностей исполнил четверной лутц, четверной флип, каскады четверной сальхов — тройной тулуп и четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Также одиночник решил всех удивить и показал комбинацию тройной лутц — тройной аксель. В финале программы, когда все элементы ультра-си были выполнены, Владислав немного расслабился, из-за чего вылезли глупые ошибки: двойной флип, а также запнулся на дорожке шагов. От такого он и сам посмеялся, но качественно завершил выступление. Дикиджи смог получить невероятные оценки даже со штрафом за время — 200,25 балла за прокат и 302,47 в сумме.
У этого спортсмена непростая судьба. Год назад из-за одной небольшой ошибки лишился золота чемпионата страны, через несколько месяцев на него напали в метро с ножом, а в начале этого сезона болел и только вошел в форму. Остается надеяться, что до главного турнира с Владиславом ничего не произойдет и он вновь поборется за титул.
Алена Волкова