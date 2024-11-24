Звезды Тутберидзе довели тренеров до смеха своим провалом. Понты после короткой не подкрепили

Заключительный этап Гран-при России в Санкт-Петербурге оказался сильнейшим по составу участников в парном катании. Второй раз в сезоне встретились два сильнейших дуэта страны, ранее они начинали соревноваться очно лишь с национального чемпионата.
Первый раунд остался за Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. В короткой программе они не допустили ни единой помарки, захватив лидерство. Анастасия Мишина и Александр Галлямов ошиблись минимально — на дорожке шагов во время исполнения блока партнеры зацепились друг за друга коньками. Этот недочет стоил им ровно того балла, на который они и отстали от принципиальных соперников. Все должно было решиться в произвольной.
Первыми на лед вышли Мишина и Галлямов. Очевидно, что в сезон они входили дольше обычного — либо помешал летний тур Ильи Авербуха, либо все-таки у ребят было не все в порядке со здоровьем. Так или иначе, форму Анастасия и Александр понемногу набирают. И элементы стали точнее, и выезды чище, и в скорости фигуристы стали пободрее.
Впрочем, придираться еще есть к чему: в частности, выбросы партнерша умеет приземлять плавнее и мягче, а секвенцию прыгать без недокрута на дупеле. Но все равно получилась сильнейшая заявка на золото. Космическим 157,55 балла можно было противостоять только таким же идеальным прокатом. Отрыв после короткой программы все же небольшим.
Бойковой и Козловскому нельзя было ошибаться — слишком высоко задрали планку конкуренты. И вроде бы начали действительно здорово, с шикарной параллельной секвенции из тройного сальхова и двух двойных акселей. Позже на элементе отметят два недокрута, но сейчас не об этом.
Уже со второго элемента Дмитрий стал кататься с заметным волнением, посыпались ошибки. Степ-аут фигуриста на параллельном тройном тулупе, очевидно неудачный выброс-риттбергер, чисто выехать из которого Александре не представлялось возможным. Неожиданная потеря уровней сложности на тодесе — Козловский в середине элемента поднял партнершу чуть выше необходимого. Впрочем, все это мелочи по сравнению со срывом поддержки. Скромные 133,64 балла и очередной проигранный Мишиной и Галлямову старт.
Тренерский штаб, несмотря на косяки, встречал подопечных с улыбкой. Сложно понять, что же так насмешило уважаемых специалистов — неужели четвертое подряд золото конкурентов в дуэли?!
Дмитрий Козловский много всего говорил после короткой, и спасибо ему, но в то же время перехвалил свой дуэт настолько, что он достиг дна, буквально через день. Значительная часть болельщиков также поддержала теорию.
"Сегодня было очень хорошо, сегодня было вау. Все элементы. Мне кажется, что прыжок лучше не сделать. Подкрутка, я думаю, у нас была лучшая, которая есть в современном текущем международном фигурном катании.
Выброс был прекрасный. Поддержка — отлично, тодес — очень хорошо, вращение — близко, параллельно. Дорожка была исполнена чисто. Эмоционально отыгрывали, попадали в акценты. Мне очень понравился сегодняшний прокат", — так оценил себя Козловский в первый день.
После произвольной риторика фигуриста ожидаемо поменялась. Хотя стоит отметить, что в адрес партнерши он нашел корректные слова.
"Я подвел, совсем не попал в соревновательное настроение ни физически, ни психологически. Ничего не получалось во время проката. Надо похвалить Сашу — тянула пару, прокат. У нас очень сложная программа — интенсивная, без пауз, остановок, возможности подышать, и получается она только когда элементы нанизываются на музыку. Только в этом случае прокат получается цельным, а у нас было большое количество сбоев, которые не давали возможности набрать сил, энергии, сконцентрироваться. Поэтому сегодня вот так.
Обидно, что сегодня мы сделали худший прокат в сезоне — даже на тренировках так не катали. У меня ничего не получилось. В целом можно отметить только то, что Саша была сегодня надежной, меня это порадовало, она выстояла достойно, а мне, видимо, нужно что-то поменять в себе, чтобы подойти к чемпионату России в оптимальной форме", — объяснил Дмитрий.
Отставание Бойковой и Козловского, конечно, получилось огромным. На мемориале Панина-Коломенкина проигрыш оказался сильно меньше — но тогда был достойный аргумент в виде попытки четверного выброса. В преддверии чемпионата России чаша весов вновь склонилась в сторону Мишиной и Галлямова. Сумеют ли фигуристы реабилитироваться в Омске?
Анастасия Логинова