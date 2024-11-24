Звезды Тутберидзе довели тренеров до смеха своим провалом. Понты после короткой не подкрепили

"Я подвел, совсем не попал в соревновательное настроение ни физически, ни психологически. Ничего не получалось во время проката. Надо похвалить Сашу — тянула пару, прокат. У нас очень сложная программа — интенсивная, без пауз, остановок, возможности подышать, и получается она только когда элементы нанизываются на музыку. Только в этом случае прокат получается цельным, а у нас было большое количество сбоев, которые не давали возможности набрать сил, энергии, сконцентрироваться. Поэтому сегодня вот так.