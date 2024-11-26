Как выступают дочь Тутберидзе и ее муж за новую страну: дали надежду, но потерпели крах. А еще удивляют заявлениями

Это все происходило в самом начале сезона, сразу после травмы. Казалось, что за месяц фигуристы полностью восстановятся и смогут подняться еще выше на последнем этапе Гран-при — Cup of China. Но все испортил уже прокат ритмического танца, который откинул пару и лишил возможности побороться за медаль. На второй секции твизлов партнерша вылетела и закончила элемент на две ноги, что сказалось и на уровнях, и на надбавках. После этого Диана сильно расслабилась и начала ошибаться в других элементах — много путалась в дорожке-паттерн, а Глеб постоянно ее страховал. Также фигуристы недобрали на вращательной поддержке — она немного смазала выход, что сказалось на плюсах от судей. В итоге опередить удалось только китайские дуэты, которые только начинают свой путь.