Как выступают дочь Тутберидзе и ее муж за новую страну: дали надежду, но потерпели крах. А еще удивляют заявлениями

В мировом фигурном катании завершились этапы Гран-при, а в ближайшее время пройдет финал серии. Много шумихи вызывали танцы на льду, топ-3 ошибался на своих турнирах, им даже не помогала судейская лояльность. Также полноценно начали свой сезон бывшие российские спортсмены — Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые теперь представляют Грузию.
Их случай особенный — фигуристам дали разрешение перейти в другую сборную после участия в Олимпийских играх почти без карантина. За свою карьеру дуэт поменял несколько тренерских штабов и теперь работает в академии Монреаля. Это самая сильная школа в танцах, которая установила собственную монополию в этом виде. На чемпионате мира большая часть пар представляют именно эту команду. Они работают одновременно с топами и с совсем мелкими федерациями.
В какой-то момент обычный штаб превратился в настоящее явление, у них работает много разных специалистов, в том числе и бывшие ученики. Поэтому переход Дэвис/Смолкин был очевиден. И это произошло бы раньше, если бы не всем известные политические события. Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона знают судьи и специалисты, понимают уровень их работы. Так, часть арбитров лояльно относятся к их ученикам, что может сыграть на руку новым дуэтам.
Начало сезона у Дианы и Глеба не задалось. Они пропустили мемориал Дениса Тена в Казахстане из-за травмы партнера, поэтому дебютировали только на этапах Гран-при. Несмотря на это, в США дуэт выступил неплохо, была видна проделанная работа с новыми специалистами. Спортсмены выглядели хорошо, постановки разнообразные и качественные, поставленные специально под их уровень. На Skate America они остановились в шаге от пьедестала на 4-м месте.
Через неделю Дэвис/Смолкин отправились в Европу на мемориал Ондрея Непелы, где судьи были более лояльны к самим фигуристам. За это время их оценка выросла на 15 баллов. Их соперники также получили буст по сравнению с Гран-при, но разрыв был не такой глобальный. Например, Лайла Фир и Льюис Гибсон, которые завоевали золото, получили на 4 балла больше, а бронзовые призеры Оливия Смарт и Тим Дик — на 2. В Словакии Диана и Глеб взяли серебро и обошли многих европейцев.
Это все происходило в самом начале сезона, сразу после травмы. Казалось, что за месяц фигуристы полностью восстановятся и смогут подняться еще выше на последнем этапе Гран-при — Cup of China. Но все испортил уже прокат ритмического танца, который откинул пару и лишил возможности побороться за медаль. На второй секции твизлов партнерша вылетела и закончила элемент на две ноги, что сказалось и на уровнях, и на надбавках. После этого Диана сильно расслабилась и начала ошибаться в других элементах — много путалась в дорожке-паттерн, а Глеб постоянно ее страховал. Также фигуристы недобрали на вращательной поддержке — она немного смазала выход, что сказалось на плюсах от судей. В итоге опередить удалось только китайские дуэты, которые только начинают свой путь.
Произвольный Дэвис/Смолкин откатали без глобальных срывов, но намного хуже, чем в Америке. Страх и неуверенность привела к неточностям, которые судьи не оставили без внимания. Кроме того, появилось ощущение, что Диана совсем не чувствует роковую музыку (выступают под Led Zeppelin) либо просто не понимает, каких эмоций она требует. На этапе в Техасе все смотрелось куда более пристойно. В итоге они остались на 8-м месте, и позади реальных конкурентов, и позади тех, кого легко обыгрывали раньше.
Сложно сказать, что спровоцировало такой внезапный срыв. В более сложных обстоятельствах Диана и Глеб могли собраться и показать неплохие прокаты, но с большим перерывом и адекватной подготовкой все это слетело. Они будто вернулись на год назад, когда ошибки были обыденностью. Очевидно, что этот сезон для танцоров очень важен — нужно катать чисто и стабильно, чтобы на чемпионате мира без проблем забрать для себя квоту на Олимпиаду. Пока об этом нет и речи. Но еще больше удивляют слова фигуристов про то, что они только учатся, а результат не важен.
«К сожалению, сегодня допустили ошибку. Мы еще не проверяли протоколы, увидим это позже. Я думаю, что это не лучшее наше выступление, но были и хорошие моменты, были и проблемы. Мы приехали сюда, чтобы учиться, ни на что здесь не надеялись», — такую позицию они озвучили после ритм-танца…
Учиться можно было на Олимпиаде-2022, которая свалилась на них в виде подарка от нашей федерации. Прошло с той поры 2,5 года, а воз на том же месте, несмотря на работу с разными специалистами. Сейчас уже нужно давать результат, а не пропускать в очереди всех тех, кто был за их спинами. А если вы не гонитесь за результатами, тогда зачем отправляться в Монреаль, где работа влетает в копеечку?..
Алена Волкова