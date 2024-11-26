«Срывалась. Ела что хотела». Фигуристка со сложной судьбой нашла себя: побеждает, копит на квартиру, мечтает об ОИ

«Очень хотела победить. Когда тренировалась, думала о золотой медали, и эта мысль у меня постоянно была в голове. Она помогает мне двигаться дальше. В целом перед соревнованиями я, когда готовлюсь, стараюсь в сложные моменты подбадривать себя тем, что хочу выиграть медаль — это помогает, мотивирует. На самих соревнованиях о медали уже стараюсь не думать — надо выходить и просто чисто катать свое, лишние мысли могут сбить. Хотя в произвольной программе после чистого четверного сальхова я тоже подумала о том, что очень сильно хочу золото, и теперь мне нужно все докатать и додержать. Получилось!» — начинает Алина о победе в «Юбилейном».