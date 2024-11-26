«Срывалась. Ела что хотела». Фигуристка со сложной судьбой нашла себя: побеждает, копит на квартиру, мечтает об ОИ

17-летняя Алина Горбачева заметно добавила в этом сезоне. После трех вторых мест подряд на Гран-при России фигуристка наконец-таки одержала победу на одном из этапов серии, чисто исполнив четверной сальхов. В Петербурге одиночница опередила Веронику Яметову, Софью Важнову, Софью Муравьеву и Софью Акатьеву. Кроме Алины в этом сезоне на Гран-при побеждали только две фигуристки — Анна Фролова и Аделия Петросян.
После церемонии награждения корреспондент Sport24 Константин Лесик пообщался с Алиной и выяснил, как ей удалось прибавить, что за травма случилась летом, на что копит фигуристка, продолжает ли она жить с тренером и в каких отношениях девушка находится с мамой.
«Очень хотела победить. Когда тренировалась, думала о золотой медали, и эта мысль у меня постоянно была в голове. Она помогает мне двигаться дальше. В целом перед соревнованиями я, когда готовлюсь, стараюсь в сложные моменты подбадривать себя тем, что хочу выиграть медаль — это помогает, мотивирует. На самих соревнованиях о медали уже стараюсь не думать — надо выходить и просто чисто катать свое, лишние мысли могут сбить. Хотя в произвольной программе после чистого четверного сальхова я тоже подумала о том, что очень сильно хочу золото, и теперь мне нужно все докатать и додержать. Получилось!» — начинает Алина о победе в «Юбилейном».
— Как у тебя стал получаться такой классный четверной сальхов? По сравнению с прошлым сезоном прогресс заметен.
— Спасибо Софье Анатольевне (Федченко, тренеру. — Sport24): мы очень много работаем над техникой на тренировках. Тоже нашли какие-то моменты для себя, что мне нужно контролировать, чтобы он хорошо получался. На тренировках он стал стабильнее, я лучше стала понимать, как его прыгать, это и перенеслось на соревнования. Рада этому, буду стараться, чтобы и дальше он хорошо получался.
— Мотивацию для упорной работы искать не трудно?
— В целом всегда хочу идти на тренировку. Нет такого, что я проснулась и думаю: «Нет, не хочу идти». На тренировках бывает сложновато, когда устаешь после сложных дней, но стараюсь сама себя подбадривать, тренеры тоже подбадривают и напоминают, что другие девочки работают — я и сама это помню, тоже стараюсь об этом не забывать, потому что все-таки выигрывать очень хочется, и когда об этом думаешь, это мотивирует на дальнейшую работу.
— Ты сказала журналистам, что твоя цель — сделать два четверных сальхова. Насколько это получается на тренировках?
— Перед этим этапом, к сожалению, не успела из-за болезни — я только вышла, нужно было восстановиться как можно быстрее, поэтому мы накатывали один. Два будем накатывать уже к чемпионату России. А в Омске я уже иду и делаю.
— Хотела бы в будущем попробовать что-то еще из элементов ультра-си?
— Да. В конце позапрошлого сезона я активно учила четверные лутц и риттбергер, лутц у меня очень неплохо получался. Хотела бы попробовать его еще, но не перед соревнованиями, потому что это все-таки довольно травмоопасное занятие. Но выучить четверной лутц и тройной аксель — моя мечта. Хочу вставить триксель в короткую программу и выигрывать и ее.
— Как провела лето?
— Отпуск был в Сингапуре, мне очень понравилось, интересная страна. Оттуда осталось много впечатлений, много классных мест запомнилось. Сборы у нас были в Турции. Там я была, к сожалению, с травмой, не тренировалась, поэтому у меня был второй отдых, можно сказать. Тоже понравилось, хорошая атмосфера, там хороший каток: теплый, море рядом, отель — все прекрасно. Если бы еще травмы не было, то могла бы еще и хорошо потренироваться…
— Ты писала, что 48 дней без прыжков — это максимальный срок за время твоей карьеры. Что случилось?
— Я упала летом, как раз при изучении тройного акселя. Упала на спину, долго не могла кататься. Сначала не знали, что было со спиной, потом, когда выяснили, уже начали это лечить, какое-то время ушло на восстановление. Нельзя было прыгать какое-то время, потому что когда, например, левая нога травмирована — можно прыгать с правой, а когда спина — все делать больно. Мне было больно вращаться, всякие прогибы делать, ноги поднимать, не могла делать почти ничего. Но к прокатам уже как-то распрыгалась чуть-чуть, а после уже начала спокойно готовиться к турнирам.
— Не страшно вновь идти на тройной аксель после такого?
— Нет, я очень хочу его выучить. Сейчас мы работаем над техникой двойного акселя, стараемся ее максимально корректировать, чтобы было легко оттуда делать тройной. Внимательно слежу за своим дупелем.
— Как оценишь свой прошлый сезон?
— Прошлый сезон скорее в минус — было очень сложно кататься «по голове». В какие-то моменты хотелось даже все бросить… Вот реально было сложно!
Спасибо тренерам, которые помогли пережить этот сложный момент. Я рада, что не бросила и продолжила заниматься, потому что я люблю фигурное катание и понимаю, что без него я существовать не могу — это моя жизнь, хочу переживать эти эмоции… Я реально этим живу. В этом сезоне начала по-другому работать, по-другому подходить к тренировкам, в голове очень много всего поменялось. Я стала снова работать, приходить и реально тренироваться, а не истерить и, так скажем, «сливать». Стараюсь ради результата!
— В чем были трудности?
— Просто сложно было тренироваться. Как-то у меня, наверное, голова менялась, было сложно подходить к каким-то моментам. Все-таки начала расти и по-другому воспринимать все. И в питании были трудности.
— Срывалась?
— Срывалась. Я очень сильно поправилась в конце сезона. Мне было сложно контролировать себя, ела все, что хотелось. Долгое время потом не могла похудеть, но в итоге летом во время травмы взяла себя в руки, захотела иметь красивое тело и правильно начала питаться — в первую очередь для себя, чтобы красиво выглядеть, чтобы было крепкое здоровье.
Питание — это залог нашего здоровья, от него очень много всего зависит. Я постаралась прийти к этому; пришла сама, головой, и рада, что получается сейчас контролировать питание. Для многих спортсменов, мне кажется, это больная тема. Я стараюсь есть то, что хочется, но при этом употреблять больше здоровой пищи, я ее и люблю больше. Острое, фастфуд, газировки — не мое. В этом плане мне, наверное, в какой-то части повезло. Единственное, я люблю сладкое, но стараюсь его сейчас заменять на сладкое без сахара — тоже очень вкусно.
— А если побаловать себя чем-то хочешь, то что это?
— Вот сегодня, например, съела мороженое. Также люблю интересные десерты.
— В прошлом сезоне здесь, в «Юбилейном», был Кубок Первого канала. Какие впечатления этот турнир оставил? Ты была в команде Алины Загитовой.
— Командные соревнования — это много впечатлений, потому что ты выступаешь не только за себя, но и за команду, это добавляет ответственности. Выступила там не самым лучшим образом, но команда подбадривала, поддерживала, это очень приятно было. Алина Загитова очень сильно поддержала. Помогла успокоиться, не расстраиваться так сильно, не переживать.
— В этом сезоне принято говорить, что мужское катание в России — самое интересное. Не обидно, что девушки немного остаются в тени?
— Не особо об этом думаю. Сейчас и правда много мальчиков стало прыгать, у них борьба прям конкретная. У девочек тоже есть борьба, естественно, но, наверное, просто люди привыкли видеть больше четверных и поэтому, когда не все девочки прыгают квады, говорят, что женское фигурное катание чуть-чуть упало.
— Ты с этим не согласна?
— Конкуренция есть всегда, всегда есть азарт. Между нами все равно идет борьба.
Все довольно волнообразно. Возможно, правда, какой-то спад в женском катании сейчас есть. В мужском сейчас идет волна наверх, в женском — чуть-чуть вниз. Всегда это меняется, мне кажется, что это нормально — когда-то больше девочек прыгает четверные, когда-то — меньше.
— Как проводишь свободное время?
— Конным спортом занимаюсь, очень это помогает отвлечься. Лошади — очень добрые создания, и я очень люблю не только заниматься, но и просто с ними общаться, контактировать. От них идет добрая энергетика, и сразу становится хорошо на душе.
Стараюсь учить уроки как можно больше, потому что 11-й класс, ЕГЭ в этом году, много сил уходит туда, кроме, понятно, тренировок. Не так много свободного времени остается.
— А что ты можешь на лошади исполнить?
— Через барьер небольшой могу перепрыгнуть, могу ездить галопом — пока не так хорошо, наверное, как скакуны, но в целом неплохо уже.
— Какие экзамены будешь сдавать, куда будешь поступать?
— Я буду сдавать русский, математику, биологию. Скорее всего, поступать буду в физкультурный университет. Пока над этим еще думаю, потому что, возможно, буду поступать не в этот год, не сразу после школы, чтобы в один сезон сконцентрироваться на спорте. Все-таки институт — это уже немножко другое, это не школа. Времени, я думаю, туда будет уходить больше, поэтому, возможно, как раз в олимпийский цикл чуть-чуть возьму паузу.
— То есть надеешься, что все-таки какой-то шанс на Олимпиаду прорваться присутствует?
— Конечно, надеюсь. Мне кажется, до конца все спортсмены будут не терять надежды. Но как будет, так будет. Будем стараться, работать, чтобы в любой момент поехать и там выиграть.
— Аделия Петросян сказала, что, скорее всего, придется еще «покорячиться».
— Да, видела это интервью. Я тоже готова «корячиться». Как уже сказала, я все переосмыслила и понимаю, что фигурное катание — это моя жизнь. Я хочу заниматься, пока будет позволять здоровье, потому что мне это нравится, это приносит мне удовольствие.
— Ты рассказывала, что откладываешь призовые под процент. На что копишь?
— Коплю на квартиру. Очень бы хотелось купить, потому что я считаю, да и близкие говорят, что квартира — это самое главное. Нужно вначале купить ее, а потом уже тратить деньги на что-то еще. Ну, естественно, какие-то подарки покупаю себе и близким.
— Цены и проценты по ипотеке сейчас немаленькие…
— Можно купить вначале какую-то маленькую, не обязательно же в центре Москвы, а потом она вырастет в цене, продать и купить уже подороже.
— Сейчас ты так же с Софьей Анатольевной живешь?
— Да.
— Переезжать не планируешь?
— Пока не знаю, не думала над этим. Живу здесь и сейчас. Мне комфортно, пока что хочу жить с Софьей Анатольевной.
— С родителями связь поддерживаешь?
— Да, поддерживаем. Наверное, с мамой даже стало чуть попроще. Она родила братика моего в мае, как-то немножко поменялась. Мы в целом стали спокойнее общаться, обиды у меня нет давно, поэтому отношения стали, наверное, помягче.
— Братика часто видишь?
— Не так часто, но как вижу, удивляюсь, что он так быстро растет! Зовут Ярослав.
Константин Лесик