У Алины Загитовой почти 200 нарушений ПДД за год. В 2023-м фигуристку могли лишить прав

Загитова стала счастливой обладательницей машины уже в 15 лет — за победу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане ей подарили BMW. Так как водительских прав у нее по понятным причинам быть не могло, поклонники не надеялись увидеть девушку за рулем в ближайшие годы. Но ждать пришлось недолго: после золота на чемпионате мира-2019 Алина приехала в родной Ижевск. 1 мая она выложила в соцсетях видео, как водит авто. И это вызвало жесткий хейт. К тому же фигуристка не была пристегнута ремнем безопасности.