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Татьяна Тарасова о штрафах Загитовой на 497 тысяч: «Алина способна заплатить такую сумму»

Ранее издание «Постньюс» сообщило, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в 2024 году нарушила правила дорожного движения 197 раз. За все время владения авто у нее накопилось штрафов на 497 тысяч рублей.

Источник: Sports.Ru

"Если Загитова нарушала ПДД, то она должна заплатить все штрафы, как любой другой гражданин.

Алина способна заплатить такую сумму", — сказала заслуженный тренер СССР.