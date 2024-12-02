Татьяна Тарасова о штрафах Загитовой на 497 тысяч: «Алина способна заплатить такую сумму»

"Если Загитова нарушала ПДД, то она должна заплатить все штрафы, как любой другой гражданин.
Алина способна заплатить такую сумму", — сказала заслуженный тренер СССР.
Ранее издание «Постньюс» сообщило, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в 2024 году нарушила правила дорожного движения 197 раз. За все время владения авто у нее накопилось штрафов на 497 тысяч рублей.
"Если Загитова нарушала ПДД, то она должна заплатить все штрафы, как любой другой гражданин.
Алина способна заплатить такую сумму", — сказала заслуженный тренер СССР.