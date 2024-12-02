Глейхенгауз о том, что Загитова надела на него шубу: «В Москве я этого не ожидал, потому что думал, что спор уже закончен. Но это было весело»

Во время соревнований мы все равно должны относиться серьезно ко всему, но мне кажется, что здесь это было весело, мило. И никакого дискомфорта, мне кажется, никто от этого не испытал, а для зрителей и болельщиков это было весело. Реакция, мне кажется, была на самом стадионе точно положительной", — сказал Глейхенгауз.