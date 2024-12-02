Журова о нарушениях ПДД Загитовой: «Посоветовала бы родителям Алины поговорить с ней, чтобы вразумили ее и больше не нарушала»

Но я сомневаюсь, что Алина всегда сама водит машину. То, что у нее есть два автомобиля, это еще не значит, что она всегда за рулем. Она может давать машину родственникам или у нее есть водитель. А ее кружки из автомобиля могут быть просто для красивой картинки", — сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.