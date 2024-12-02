Татьяна Тарасова: «Загитова все время нарушает законы. Что за безобразие? Штрафы она должна заплатить немедленно»

"Я считаю, что у Загитовой есть родители, которую проведут с ней беседу по этому поводу. И у нее есть тренеры, думаю, что она к ним прислушивается.
Но есть же законы, она все время нарушает законы. В нашей стране почти 200 раз нарушить закон по одному и тому же делу — надо же немного думать. Что это за безобразие? Штрафы она должна заплатить немедленно. Я думаю, что деньги для того, что заплатить штрафы, у нее есть", — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Журова о нарушениях ПДД Загитовой: «Посоветовала бы родителям Алины поговорить с ней, чтобы вразумили ее и больше не нарушала».