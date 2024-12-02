Татьяна Тарасова: «Загитова все время нарушает законы. Что за безобразие? Штрафы она должна заплатить немедленно»

Но есть же законы, она все время нарушает законы. В нашей стране почти 200 раз нарушить закон по одному и тому же делу — надо же немного думать. Что это за безобразие? Штрафы она должна заплатить немедленно. Я думаю, что деньги для того, что заплатить штрафы, у нее есть", — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.