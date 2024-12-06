Golden Spin. Теннелл, Лью, Пинзарроне, Серна, Сенюк, Ким Со Ен представят произвольные программы

Golden Spin of ZagrebЗагреб, ХорватияЖенщиныПроизвольная программаНачало — 19:00 по московскому времени (6 декабря).Третья разминка12. Елена Агостинелли (Италия)13. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)14. Ники Ворис (Нидерланды)15. Натали Лангербаур (Эстония)16. Карлотта Мария Гардини (Италия)17. Штефани Пезендорфер (Австрия)Четвертая разминка18. Ким Со Ен (Южная Корея)19. Мария Сенюк (Израиль)20. Леа Серна (Франция)21. Нина Пинзарроне (Бельгия)22. Алиса Лью (США)23. Брэди Теннелл (США)После короткой программы1. Брэди Теннелл (США) — 68,322. Алиса Лью (США) — 68,063. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 65,204. Леа Серна (Франция) — 64,815. Мария Сенюк (Израиль) — 59,086. Ким Со Ен (Южная Корея) — 58,737. Штефани Пезендорфер (Австрия) — 56,538. Карлотта Мария Гардини (Италия) — 53,149. Натали Лангербаур (Эстония) — 50,5810. Ники Ворис (Нидерланды) — 50,0111. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 49,5012. Елена Агостинелли (Италия) — 48,35Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне.