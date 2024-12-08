Фигурист Илья Малинин выиграл финал международной серии Гран-при

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Американский фигурист Илья Малинин занял первое место в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходили во французском Гренобле.
Фигурист по итогам двух программ набрал 292,12 балла (105,43 в короткой программе + 186,69 в произвольной). Второе место занял японец Юма Кагияма (281,78; 93,49 + 188,29), третье — его соотечественник Сун Сато (270,82; 86,28 + 184,54). Во время исполнения произвольной программы Малинин заходил на семь четверных прыжков, но успешно приземлил только пять, сделав сальто в конце программы. Победитель последнего этапа Гран-при России Владислав Дикиджи показал результат 302,47 балла (102,22 + 200,25).
Малинину 20 лет, он является победителем чемпионата мира (2024) и бронзовым призером мирового первенства (2023). Фигурист стал первым в истории фигуристом, который исполнил на чемпионате мира четверной аксель, являющийся самым сложным и «дорогим» прыжком согласно системе оценок ISU.
1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Отстранение распространяется на турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.