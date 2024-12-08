Фигурист Илья Малинин выиграл финал международной серии Гран-при

Фигурист по итогам двух программ набрал 292,12 балла (105,43 в короткой программе + 186,69 в произвольной). Второе место занял японец Юма Кагияма (281,78; 93,49 + 188,29), третье — его соотечественник Сун Сато (270,82; 86,28 + 184,54). Во время исполнения произвольной программы Малинин заходил на семь четверных прыжков, но успешно приземлил только пять, сделав сальто в конце программы. Победитель последнего этапа Гран-при России Владислав Дикиджи показал результат 302,47 балла (102,22 + 200,25).