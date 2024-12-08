Финал Гран-при. Малинин, Шайдоров, Гленн, Сакамото, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо представят показательные номера

Финал Гран-при по фигурному катанию.
Гренобль, Франция.
Показательные выступления.
Начало — 16:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первое отделение.
1. Стефания Гладки (Франция).
2. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).
3. Шун Сато (Япония).
4. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).
5. Моне Чиба (Япония).
6. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).
7. Юма Кагияма (Япония).
8. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан (Китай).
9. Хана Йошида (Япония).
10. Ноэми Мария Тали — Ноа Лафорнара (Италия).
11. Михаил Шайдоров (Казахстан).
12. Les Vertacomicoriens (Франция).
Второе отделение.
13. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).
14. Мао Шимада (Япония).
15. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
16. Джейкоб Санчес (США).
17. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).
18. Каори Сакамото (Япония).
19. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
20. Кевин Аймо (Франция).
21. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).
22. Эмбер Гленн (США).
23. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).
24. Илья Малинин (США).