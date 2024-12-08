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Финал Гран-при. Малинин, Шайдоров, Гленн, Сакамото, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо представят показательные номера

Фигуристы выйдут на лед 8 декабря.
Источник: Спортс"

Финал Гран-при по фигурному катанию.

Гренобль, Франция.

Показательные выступления.

Начало — 16:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первое отделение.

1. Стефания Гладки (Франция).

2. Селина Фраджи — Жан-Анс Фурно (Франция).

3. Шун Сато (Япония).

4. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).

5. Моне Чиба (Япония).

6. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).

7. Юма Кагияма (Япония).

8. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан (Китай).

9. Хана Йошида (Япония).

10. Ноэми Мария Тали — Ноа Лафорнара (Италия).

11. Михаил Шайдоров (Казахстан).

12. Les Vertacomicoriens (Франция).

Второе отделение.

13. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).

14. Мао Шимада (Япония).

15. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

16. Джейкоб Санчес (США).

17. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).

18. Каори Сакамото (Япония).

19. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

20. Кевин Аймо (Франция).

21. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).

22. Эмбер Гленн (США).

23. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).

24. Илья Малинин (США).