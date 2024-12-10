«Бузова № 2? Я этим горжусь»: Загитова не боится хейта и «строит» людей

Новая Бузова
Долгое время Загитова была образцово-показательной фигуристкой: много работала, мало говорила и еще меньше показывала эмоций на публике. Даже получив главную золотую медаль в карьере, она лишь на секунду позволила себе едва заметно всплакнуть.
Тогда Загитова выглядела как юный и очень скромный ангел. Именно поэтому повзрослевшая Алина стала для некоторых совсем другим человеком — с твердым характером, личными границами и собственным мнением, которое может быть не схоже с другими. Любая новая деталь в ее поведении начала восприниматься с настороженностью и в некотором роде с агрессией. Они же в конечном итоге превратились в прямой хейт. Практически вся деятельность Загитовой до сих пор рассматривается под микроскопом и обсуждается с негативной точки зрения: выпустилась из университета — «купила диплом», организовала ледовое шоу — «не твое», а что тогда говорить об оговорках или неудачных дублях во время съемок?
В какой-то момент в интернете активно стало распространяться сравнение Загитовой с известной певицей Ольгой Бузовой. Мол, такая же глупая и лезет туда, куда не стоит. И отношение Алины к этому сопоставлению заслуживает отдельного внимания:
«В комментариях очень часто пишут “Бузова № 2”. Я этим горжусь, для меня это похвала. Что она прошла, но она не останавливается, она идет дальше. Она меня поддерживала. Говорила: “Давай, ты сможешь, у тебя все хорошо получается”. Это меня мотивировало, конечно», — сказала Загитова в интервью Надежде Стрелец.
В ее ответе нет ни капли насмешки или осуждения Бузовой, и свое внимание она акцентирует исключительно на положительных качествах. Какое бы ни было отношение к Ольге, никто не станет отрицать, что она в самом деле идет напролом к своим целям. Загитова такая же. Ей не важно, как она будет выглядеть, что о ней скажут, если по итогу она добьется той цели, которую поставила. Наверное, главный девиз в жизни она озвучила после дебютного выступления на шоу с Zivert.
«Не страшно идти за тем, что нравится. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной. Не бойтесь проявлять себя. Ведь если слушать окружающих, то вы никогда не научитесь слышать самого главного человека в своей жизни — себя!» — писала тогда Алина в своих социальных сетях.
При этом она никогда не отвечает негативом на негатив. Нет, она не пушистая, и она может ответить на выпады, но в большинстве случаев Алина переводит все в юмор, например, как в ситуации с Дмитрием Губерниевым. Ведущий не раз высмеивал фигуристку, на что она лишь пошутила: «Он точно неравнодушен ко мне».
Зазвездилась или право имеет?
Вспоминается история, когда Алина на автограф-сессии после ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» отказалась обниматься с одной из фанаток. Тогда заголовки пестрили фразами, что Загитова оттолкнула болельщицу, а в комментариях ее обвиняли в высокомерии и звездной болезни. И тут открывается главная проблема, которую озвучивала сама фигуристка.
«То, что происходит сейчас со мной, — это классно! Хотя иногда люди относятся ко мне как к неживой: общаются, будто это моя работа — быть звездой, со всеми фотографироваться и раздавать автографы. Но, к счастью, положительных моментов все равно больше», — откровенничала Загитова в журнале The Voice.
Но все-таки фотографии и автографы — это не работа, а приятный бонус фанатам от звезд. Не стоит забывать, что иногда они уделяют этому часы своего времени, и это тоже достойно благодарности.
И вообще, все ли так однозначно, как кажется? Можно ли после этого случая назвать Загитову «холодной королевой»? На этот вопрос лучше всего ответит работа Алины на ТВ.
В этом сезоне Загитова крайне редко работает в прямом эфире. Складывалось ощущение, что зрители больше отвлекались на ее речь, чем на основное событие, поэтому в этом году фигуристка посещает соревнования ради съемки влогов. И, кажется, это именно тот формат, который подходит ей больше всего. Она общается с ребятами на темы, которые знает лучше всего. И понимает она спортсменов, как никто другой. Именно в них она не такая, какой мы привыкли ее видеть: искренняя, живая, смешная. Такие положительные эмоции она переносит и на других.
Одним из самых любимых веселых диалогов среди болельщиков стало общение Загитовой с легендарным тренером Тамарой Москвиной. Кто, как не она, знает, как правильно выбирать мужчин?
«Катание — это одно, а мальчики как? Надо купить большую линейку, а потом выбирать по душевному состоянию», — дала совет Загитовой Москвина.
И уже тем более никто бы не рискнул в прямом эфире надеть на хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза свою шубу. А Загитова это сделала. Кто-то назовет подобное своевольной выходкой, а кто-то от души посмеется, как это и сделал Глейхенгауз.
«В Москве я уже сам этого не ожидал, потому что думал, что спор уже закончен. Но это было весело. Все должно быть, конечно же, в рамках. И во время соревнований мы все равно должны относиться серьезно ко всему. Но мне кажется, что здесь это было весело, мило, никакого дискомфорта никто от этого не испытал. Реакция была на стадионе точно положительная», — с улыбкой поделился эмоциями тренер.
«А вы чего не делаете? Встаем!»
Эта же непосредственность остается у Загитовой в любой ситуации, когда она чувствует себя комфортно.
Например, 8 декабря олимпийская чемпионка провела два мастер-класса на ГУМ-катке. На занятие в 9 утра в снегопад пришли только настоящие фанаты фигурного катания. Из прессы присутствовала журналист РИА Новости, которая тоже ради мастер-класса встала на коньки.
Загитова вышла на лед в прекрасном настроении, при этом сразу дала понять — сегодня она в роли тренера, поэтому надо слушаться. Всем и даже журналистам! Когда она дала первое задание, шла съемка видео. Она строго посмотрела и спросила: «А вы почему не делаете? Пресса? Вы тоже занимайтесь! Вас это не освобождает!».
Загитова начала всем объяснять, как делать фонарики, змейки и спирали. Малышам, которые еле держались на коньках и падали, она уделяла особое внимание и со многими ездила за ручку.
Когда пришло время для упражнений посложнее, она выстроила всех у борта. Каждый поднял ногу вверх назад и вытягивал носочек так, будто через минуту ему надо будет выступать на соревнованиях. Проверив всех, Загитова обратилась ко мне: «А вы почему не делаете опять? Встаем! Вот сюда!». Пришлось старательно выполнять упражнение.
Также она сделала замечание одной из учениц: «Ты почему без шапки? Это совсем не дело». Девочка только весело засмеялась в ответ. Но есть уверенность, что она навсегда запомнит, что ее любимая фигуристка когда-то по-дружески позаботилась о ней.
Также по-дружески и по-простому Загитова после мастер-класса засняла с несколькими девушками тик-токи с танцами, которые они выучили буквально за минуту.
«Болельщики для меня — это та стена, за которую я могу прятаться в моменты, когда бывает тяжело. Я читаю положительные комментарии болельщиков, и сразу становится немного легче», — делилась Загитова в интервью «КП».
Именно таким отношением Загитова покоряет сердца болельщиков.
Светлана Бонопартова