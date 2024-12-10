«Бузова № 2? Я этим горжусь»: Загитова не боится хейта и «строит» людей

В этом сезоне Загитова крайне редко работает в прямом эфире. Складывалось ощущение, что зрители больше отвлекались на ее речь, чем на основное событие, поэтому в этом году фигуристка посещает соревнования ради съемки влогов. И, кажется, это именно тот формат, который подходит ей больше всего. Она общается с ребятами на темы, которые знает лучше всего. И понимает она спортсменов, как никто другой. Именно в них она не такая, какой мы привыкли ее видеть: искренняя, живая, смешная. Такие положительные эмоции она переносит и на других.