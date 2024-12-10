Плющенко отказал президенту прямо в Кремле: фигуристу сделали очень заманчивое предложение

Шикарный дом во Флориде, очень хорошую зарплату. Мы могли перевезти свои семьи. Я должен был тренироваться в американском клубе и представлять именно этот клуб. А на международных соревнованиях кататься за Россию. Клубу нужны были хорошие спортсмены, руководство стремилось поднять уровень клуба за счет наград и титулов хотя бы одного фигуриста. А Алексей Николаевич [Мишин] тренировал бы там, кроме меня, американских спортсменов.