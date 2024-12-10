Плющенко отказал президенту прямо в Кремле: фигуристу сделали очень заманчивое предложение

Российским спортсменам всегда предлагали выступать за другие страны, в какое бы время это ни происходило. Так, фигуристу Евгению Плющенко, который вырос в не самых простых условиях и от безденежья порой даже собирал бутылки, однажды предложили разом решить все финансовые проблемы, надо было лишь сменить флаг.
«Должен сказать, что предложения были более чем заманчивые: шикарные условия для жизни, отличные контракты. Я мог получить гражданство, пропустить год и выступать за другие страны, которые хотели этого и готовы были меня обеспечивать по высшему разряду», — рассказывал Плющенко.
От подобных офферов Евгений отказался, как и от возможности просто переехать и тренироваться заграницей.
— Американцы предложили нам еще один вариант.
Шикарный дом во Флориде, очень хорошую зарплату. Мы могли перевезти свои семьи. Я должен был тренироваться в американском клубе и представлять именно этот клуб. А на международных соревнованиях кататься за Россию. Клубу нужны были хорошие спортсмены, руководство стремилось поднять уровень клуба за счет наград и титулов хотя бы одного фигуриста. А Алексей Николаевич [Мишин] тренировал бы там, кроме меня, американских спортсменов.
Так, кстати, очень многие и делают.
Мишин отказался категорически.
— У меня в России семья: жена, два сына, — говорил он. — Что они там будут делать? Я люблю Россию.
Моя семья тоже жила в России. В общем, мы отказались.
На чемпионате мира-1999, который принимала Финляндия, сборная России выступила блистательно — четыре золота из четырех, также были серебро и бронза. Плющенко вернулся домой с серебром, на тот момент ему было всего 16 лет.
После турнира российских фигуристов пригласили в Кремль, с ними встретился премьер-министр Евгений Примаков. А еще там был президент Белоруссии Александр Лукашенко, который приготовил для Плющенко интересное предложение.
— Он сразу же ко мне подошел:
— Женя — Плющенко, а я — Александр Лукашенко. Пора кататься за Беларусь!
— Да нет, спасибо. Я лучше за Россию покатаюсь.
Выступая за Россию, Плющенко выиграл все: у него два олимпийских золота, три победы на чемпионатах мира и семь викторий на континентальных первенствах. А ведь как могла закрутиться история, если бы Лукашенко был более настойчив!
В материале использовались цитаты Евгения Плющенко из его книги «Другое шоу».