Загитова о мастер-классах на катках: «Я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое в активных видах спорта. Шаг за пределы зоны комфорта — всегда шаг к развитию»

«Я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое в активных видах спорта, шаг за пределы зоны комфорта — это всегда шаг к развитию. Фигурное катание — это уникальная возможность испытать новые ощущения, почувствовать свою силу, гибкость и гармонию с телом. И безусловно, это заряд позитивных эмоций и новый способ для самовыражения. Даже если участники никогда не стояли на льду, на нашем мастер-классе можно будет освоить базовые навыки скольжения, остановки, поворотов. А также основы безопасного катания», — приводит слова Загитовой пресс-служба. Мастер-класс начнется в 16:00 и будет бесплатным для всех желающих. Мероприятие станет частью проекта «Зима в Москве», организованного столичным департаментом спорта. «Зима в Москве» включает серию из 10 мастер-классов с участием профессиональных фигуристов. Уроки будут проходить каждую субботу и воскресенье на центральных катках столицы, давая москвичам возможность освоить базовые элементы фигурного катания и усовершенствовать свои навыки.