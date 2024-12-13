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Медведева и Туктамышева повторили умиливший поклонников поцелуй

Любимицы российских болельщиков Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева порадовали поклонников, повторив старое видео, облетевшее соцсети.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Титулованные фигуристки напомнили подписчикам о Кубке Первого канала 2022 года. Тогда видео, на котором Медведева эмоционально обнимает, прижимает к себе и целует Туктамышеву, вызвало бурную реакцию у поклонников фигурного катания.

Снимая похожий ролик в этом году, подруги-фигуристки постарались изобразить те же эмоции. Елизавета даже взяла в руки плюшевого мишку, похожего на того, что был два года назад.

Спортсменкам удалось пробудить теплые воспоминания у болельщиков. Пользователи соцсетей умилились, увидев «то самое объятие»:

«“Ну богини, ну солнышки”, “Милота”, “Богиня и Императрица”, “Нахлынули воспоминания”, “Самые позитивные!”».