Евгения Медведева: «Володин предлагал мне встать в пару, я оскорбилась. Был контекст — у тебя в одиночном не очень получается, попробуешь в пары?»

— Помню, как Никита Володин предлагал мне с ним в пару встать! У меня сих пор в директе сообщение от него. Я еще так оскорбилась: «В смысле? Ты серьезно думаешь, что я пойду в пару сейчас, на пике своей карьеры?»- А могла сейчас финал Гран-при выиграть. — Это было… По-моему, ковид начался, где-то там. Могу ошибаться. Это не звездняк. Просто когда одиночнику предлагают встать в пару, мы заведомо читаем контекст — типа у тебя в одиночном не очень получается, может, в пары попробуешь? У тебя карьера на спад идет, что-то ты уже ничего не выигрываешь — давай в пары. Вот именно тот контекст был для меня, и я тогда оскорбилась. Сейчас я понимаю, что у Никиты в тот момент было просто отчаяние. — Оказавшись сейчас перед Никитой Володиным, что бы ты ему сказала?- Я бы руку пожала вообще. Офигенно, это очень круто, — сказала двукратная чемпионка мира в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON». «Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно.