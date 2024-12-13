Елизавета Туктамышева: «Думаю, я могла бы вернуться в спорт. Но уверена, что на Олимпиаду бы не поехала»

— Лиза, а если мы в идеальном мире, допускают до Олимпийских игр — тебя Олимпиада все еще заводит? Хотелось бы тебе вернуться или уже живешь другую жизнь?- Думаю, я бы могла вернуться [в спорт]. Но я уверена, что я бы не поехала, ха-ха. — Почему? По твоему мнению, сложилась какая-то закономерность?- Мне кажется, что есть какая-то закономерность, — сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в ютуб-шоу «Каток».