Без инсайдов Родниной: как наших фигуристов будут допускать на Олимпиаду

Конгресс может выразить несогласие с тем или иным решением исполнительного органа, но для того необходимо в буквальном смысле свернуть горы. К примеру, для вынесения российского вопроса в Вегасе должны были провести сразу два голосования — первое за сам факт постановки вопроса в повестку конгресса (так как его изначально не было в расписании, за его включение должны были проголосовать ⅔ всех делегатов) и далее — по простому большинству за итоговое решение. Но даже если допустить, что вопрос выдержал бы такую двухфакторную идентификацию, ничего существенного бы не произошло — тему просто вернули бы обратно совету с рекомендациями, дескать, нам не очень понравилось, давайте по новой.