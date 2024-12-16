Без инсайдов Родниной: как наших фигуристов будут допускать на Олимпиаду

Кто решает вопрос разбана?
Отстранение на Россию наложил совет Международного союза конькобежцев (ISU). Органов управления в союзе не так много, и тем не менее периодически случается путаница — вроде бы, главнее всех должен быть конгресс, который собирается раз в два года и решает судьбу коренных перемен во всех видах, подконтрольных ISU. Последний из них проходил летом текущего года в Лас-Вегасе, но российский вопрос на нем почти не рассматривали.
Почему? Все дело в принципе разделения властей. Конгресс — орган глобальный и глубоко совещательный. В его полномочиях — изменить правила, внедрить новую стратегию на несколько лет вперед, выбрать новое руководство и так далее. Все это решается путем голосования делегатов — то есть представителей каждой из национальных федераций, входящих в ISU.
Но при этом единолично отменять решения совета — исполнительной власти внутри ISU — конгресс не в состоянии. Потому что изменить правила или внедрить новую конституцию — это к конгрессу, а вот как трактовать и применять нововведения — здесь уже вотчина совета.
Конгресс может выразить несогласие с тем или иным решением исполнительного органа, но для того необходимо в буквальном смысле свернуть горы. К примеру, для вынесения российского вопроса в Вегасе должны были провести сразу два голосования — первое за сам факт постановки вопроса в повестку конгресса (так как его изначально не было в расписании, за его включение должны были проголосовать ⅔ всех делегатов) и далее — по простому большинству за итоговое решение. Но даже если допустить, что вопрос выдержал бы такую двухфакторную идентификацию, ничего существенного бы не произошло — тему просто вернули бы обратно совету с рекомендациями, дескать, нам не очень понравилось, давайте по новой.
Поэтому именно совет сейчас имеет для нас особое значение. Он собирается гораздо чаще конгресса — в среднем раз в 2−3−4 месяца. Заседания бывают онлайн (последнее, к примеру, завершилось несколько дней назад) и оффлайн. Наиболее значимые вопросы оставляют для личных встреч. Ближайшая из запланированных пройдет в марте 2025 года в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в Бостоне. Именно там мы узнаем, будет ли для российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов Олимпиада-2026 или нет.
Всего в совете числятся 14 членов, включая действующего президента ISU Чжэ Ель Кима, обоих вице-президентов — норвежца Трона Эспели (конькобежный спорт) и канадца Бенуа Лавуа (фигурное катание), а также представителя комиссии спортсменов олимпийского чемпиона в парном катании канадца Эрика Редфорда. В плане «наших» людей совет, конечно, недобирает, хотя интересные персоналии все же в наличии. К примеру, в совете от фигурного катания заседает дочь легендарного президента Международного олимпийского комитета (МОК) Хуана Антонио Самаранча — Мария Тереза.
При этом источники РИА Новости говорят, к примеру, что Лавуа точно нельзя считать лояльным к нам, и это может стать проблемой. Впрочем, трудно назвать на 100 процентов «нашим в Голливуде» и россиянина Александра Кибалко (конькобежный спорт) — просто потому, что члены совета выступают прежде всего от своего вида спорта, а не от выдвинувшей их национальной федерации. Открытое лоббирование интересов определенной страны вполне может стать чреватым. Хотя, конечно, кулуарную работу и просто банальное сочувствие в условиях тяжелых внешних обстоятельств никто не отменял.
В целом же собеседники РИА Новости сходятся во мнении, что совет ISU не будет противиться линии МОК по допуску нейтральных спортсменов на Олимпиаду. Президент ISU Чжэ Ель Ким дорожит местом в исполкоме МОК и явно не нацелен на какую-либо конфронтацию, да и глобальные связи с западными партнерами у боссов нашего фигурного катания все еще сохраняются. Поэтому вероятность допуска как минимум на отборочный турнир к Играм сейчас оценивается как достаточно высокая.
Кто поедет за квотами?
Итак, переместимся в светлое будущее, где нас уже допустили до всего, до чего только возможно. Что делать дальше? Конечно же, отбираться на Олимпиаду в Милане! За три сезона простоя у нас сгорели квоты на главные старты по фигурному катанию — в нашем случае это чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. В прошлой жизни наша сборная была невероятно сильна и авторитетна, а в каждой дисциплине мы обладали максимальной квотой (три спортсмена/пары). Сейчас былое величие придется собирать по осколкам.
Формально каждая страна-член ISU должна иметь право привезти на Олимпиаду по одному участнику в каждом виде — вопрос лишь в том, удастся ли подтвердить эту квоту и отыскать людей, набравших необходимый технический минимум. За подтверждением придется ехать на новый турнир ISU, который планируется провести в сентябре 2025 года взамен «Небельхорн Трофи» в немецком Оберстдорфе. То есть даже не так — предсезонный турнир останется, но отныне он будет носить статус обычного «Челленджера», на котором нельзя заскочить в последний олимпийский вагон.
Что это будет за турнир, когда конкретно и где он пройдет — загадка. Вероятно, в ближайшее время ISU даст на нее ответ, но немного настораживает, что за полгода с небольшим до его проведения нет даже проекта… Впрочем, ладно, в первый раз, что ли?
Источники РИА Новости сходятся во мнении, что фундаментальных различий в плане регламента в новом турнире быть не должно. Это значит, что за квотами могут поехать любые спортсмены на выбор нашей федерации — разумеется, из числа тех, кто получит нейтральный статус. В том, что допуск будет именно без флага и гимна, никто из опрошенных РИА Новости экспертов не сомневается.
При этом совершенно нельзя исключать, что ISU в вопросе выдачи нейтрального статуса пойдет по пути наибольшего сопротивления и «зарубит» наших лидеров. К примеру, найдут связи с ЦСКА или еще какие-то подобные вещи. Но здесь, конечно, все будет зависеть от желания или нежелания проверяющей комиссии лезть в бутылку.
Ну, а далее все будет зависеть от самих фигуристов. Учитывая, что на отборочный турнир, скорее всего, прибудет не самый топовый состав участников, задача по добыче квот не кажется настолько трудной. Но так или иначе добыть мы, скорее всего, сможем лишь по одной путевке в каждом виде.
А если допустят не только на отбор?
А вот здесь интереснее. Конечно, сперва надо будет получить все тот же нейтральный статус, но это и так очевидно. Далее — исходим из турниров, на которые нам дали допуск.
Если разрешат участвовать в этапах серии Гран-при, то по юниорам мы поедем туда гарантированно. Сбудется наконец-то инсайд легендарной Ирины Родниной касательно допуска юниоров! Правда, инсайд, скорее всего, касался дежурного предоставления России условных квот на юниорские Гран-при, что ISU делает вот уже третий сезон кряду… Но это не столь важно. В любом случае квоты у детей неименные, а это значит, что заполнить их можно вообще кем угодно. Никаких условностей относительно статуса и титулованности у юниоров в этом отношении нет.
В отличие от взрослых, где на этапы попадают не страны, а конкретные персоналии, исходя из мирового рейтинга и титулов. У наших ребят рейтинг за три года простоя сгорел, так что формально здесь и сейчас мы на взрослые Гран-при не попадаем. Исключения составят лишь те, кто может претендовать на них по так называемому «правилу возвращенцев». Вообще его разрабатывали под тех спортсменов, кто после успешных сезонов брал паузы и затем задумывал камбэк, но сейчас обстоятельства таковы, что «пауза» на международные старты стоит для всей нашей сборной, так что тоже должно прокатить.
«Правило возвращенцев» различается для тех, кто пропустил последние два сезона, и тех, кто вообще не выступал в последние десять лет. Для первых достаточно было занять место с 7 по 12 на чемпионате мира (в данном случае — в 2022 году), для вторых же условия более жесткие, но зато по ним фигуристу/паре сразу дают два этапа Гран-при без всяких условностей. Для этого надо попасть в топ-6 на любом из 10 последних чемпионатов мира и подать заявление о том, что ты возобновляешь карьеру, до момента заседания распределительной комиссии.
Правда, из наших действующих спортсменов мало кто этому правилу соответствует. Исключение составят лишь танцоры Александра Степанова/Иван Букин (были пятыми на ЧМ 2021 года) и парники Анастасия Мишина/Александр Галлямов (победители ЧМ-2021) и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (бронза на ЧМ-2021). В женском одиночном катании из текущего топа никто в принципе не выступал на взрослых чемпионатах мира, а у парней помешали обстоятельства. Несмотря на то, что сейчас у нас катаются, причем успешно, два чемпиона Европы — Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев — но чемпионатов мира с высокими результатами в пиковые сезоны у них не случилось.
Чисто теоретически возможно экстраполировать «правило возвращенцев» и на наших самых настоящих возвращенцев. К примеру, на Александру Трусову (Игнатову), уже обозначившую потенциальную готовность возобновить карьеру ради серьезных турниров выступлением на контрольных прокатах сборной России после двухлетнего перерыва. Или на Анну Щербакову, которой мешают продолжить карьеру только затяжные проблемы со здоровьем.
Или Михаил Коляда — единственный наш одиночник, соответствующий всем критериям. Михаил ушел на паузу после не самых удачных сезонов, но по-прежнему выкладывает в соцсетях шикарные тройные прыжки, а также тройные аксели с четверными тулупами. Судя по всему, с физической формой у него все в порядке — так, может, пора обратно? Есть ощущение, что Михаил еще не сказал своего последнего слова в спорте — чем не возможность поставить красивую точку?
Но так или иначе нам всем придется дождаться совета ISU в марте. По его итогам мы узнаем, как будет жить наше фигурное катание в ближайшие годы.