Тарасова назвала правильным решение Валиевой подать повторную апелляцию

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева приняла верное решение, повторно подав апелляцию в швейцарский суд. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Ранее в Федеральном суде Швейцарии сообщили ТАСС, что зарегистрировали повторную апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации. Первая апелляция была отклонена в октябре.
«Молодец. Борется за себя и за команду. Во всяком случае, ей этого никто не запретит. Все правильно делает», — сказала Тарасова.
9 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.
30 января Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов. 25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады.