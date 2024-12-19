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«Мне кажется, что в вашем образе не хватает нюансов». Загитова сняла влог с фигуристами на жеребьевке чемпионата России

Влог олимпийской чемпионки опубликовал Первый канал.
Источник: Спортс"

Загитова поговорила с Петром Гуменником, Владиславом Дикиджи, Александрой Степановой и Иваном Букиным, Софьей Акатьевой, Дмитрием Алиевым, Евгением Семененко и другими спортсменами. Фигуристка обсудила с ними образы для церемонии жеребьевки, а также предстоящий турнир.? Модный приговор: оценили луки участников чемпионата России по фигурке с жеребьевки турнира.