«Мне кажется, что в вашем образе не хватает нюансов». Загитова сняла влог с фигуристами на жеребьевке чемпионата России

Загитова поговорила с Петром Гуменником, Владиславом Дикиджи, Александрой Степановой и Иваном Букиным, Софьей Акатьевой, Дмитрием Алиевым, Евгением Семененко и другими спортсменами. Фигуристка обсудила с ними образы для церемонии жеребьевки, а также предстоящий турнир.? Модный приговор: оценили луки участников чемпионата России по фигурке с жеребьевки турнира.